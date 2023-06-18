ثلاثي ريال مدريد يسجل ويقود البرازيل للفوز وديا على غينيا "ضد العنصرية"

حقق منتخب البرازيل الفوز على غينيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ودية أقيمت على ملعب إسبانيول بإسبانيا.

المباراة أقيمت تحت شعار "ضد العنصرية" لدعم فينيسيوس جونيور الذي تلقى هتافات عنصرية في مواجهة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

دعم فينيسيوس استمر خلال المباراة وارتدى منتخب البرازيل زي أسود بالكامل خلال الشوط الأول من المباراة بالإضافة إلى ارتداء فينيسيوس الرقم 10 التاريخي.

سجل أهداف البرازيل في المباراة كل من جويلينتون ورودريجو وإدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور.

تقدم جويلينتون للبرازيل في الدقيقة الـ 27 بمتابعة لتسديدة كاسيميرو التي تصدى لها الحارس.

وبعد ثلاث دقائق أضاف رودريجو الهدف الثاني للبرازيل مستغلا خطأ من الدفاع لينطلق وينفرد ويسجل في الشباك.

وقلص سيهرو جوراسي النتيجة لغينيا في الدقيقة الـ 36 برأسية بعد عرضية من إسياجا سيلا.

وفي الشوط الثاني عاد منتخب البرازيل لارتداء قميصه الأصفر التقليدي.

وبعد بداية الشوط بدقيقتين سجل ميليتاو برأسية مستغلا عرضية من لوكاس باكيتا.

وأنهى فينيسوس رباعية البرازيل في الدقيقة الـ 88 من ركلة جزاء وهي الأولى التي ينفذها خلال مسيرته.

وسيلعب منتخب البرازيل مباراة ودية أخرى في إسبانيا يوم الثلاثاء ضد السنغال على ملعب خوسي ألفالاد.