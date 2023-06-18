خبر في الجول - جلسة بين الزمالك وسيف جعفر لحسم تجديده.. والكشف عن نقطة الخلاف

تقرر إقامة جلسة بين إدارة الزمالك وبين لاعب الوسط سيف فاروق جعفر لمناقشة تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وعلم FilGoal.com أن الجلسة قد تأجلت لتقام خلال 48 ساعة بين الطرفين.

ويريد الزمالك أن يوقع جعفر على عقد مدته 4 سنوات، بينما يريد اللاعب التوقيع لـ 3 سنوات فقط.

ويملك جعفر عرضا من بيراميدز وهناك اتفاق مبدئي بالفعل، ولكن لا يريد الزمالك فقدان جهوده مثل يوسف أسامة نبيه الذي وقع مع بيراميدز بالفعل.

وقال سيف جعفر في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com: "لم أوقع لأي ناد حتى الآن. تركيزي كاملا في الوقت الحالي على مباريات الفريق، وهدفي استعادة النتائج الجيدة وتطوير مستواي".

وعن تجديد تعاقده شدد جعفر "أنا في انتظار الزمالك".

حازم فتوح وكيل اللاعبين كشف في وقت سابق موقف سيف فاروق جعفر من التجديد لـ الزمالك.

وقال حازم فتوح عبر قناة النهار: "سيف فاروق جعفر مستمر مع الزمالك وسيتم تجديد تعاقده".