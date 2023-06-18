أول عراقي في منتخبات أوروبا.. بلجيكا تتعادل مع النمسا في بداية "الدخيل" الدولية

تعادل منتخب بلجيكا مع ضيفه منتخب النمسا بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

تقدم منتخب النمسا بفضل هدف عكسي سجله المدافع إلياكيم مانجالا في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 62 تمكن روميلو لوكاكو من تسجيل التعادل بعد تمريرة من دودي لوكيباكيو.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع أمين الدخيل مع منتخب بلجيكا، وهو أول لاعب عراقي يمثل منتخبا أورويبا، حيث حل في الدقيقة 84 بدلا من لياندرو ديندونكر.

وبدأ الدخيل -21 عاما- مسيرته مع ناشئي أندرلخت، ثم انتقل إلى ستاندارد لياج، ومنه إلى سينت ترويدين في يناير 2022.

وفي يناير 2023 انتقل اللاعب ذو الأصول العراقية إلى بيرنلي الإنجليزي الذي تأهل إلى الدوري الممتاز بنهاية الموسم.

الصدارة لا زالت من نصيب منتخب النمسا برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، يليه منتخب بلجيكا بـ 4 نقاط من مباراتين.

وشهدت المجموعة مباراة أخرى بين إستونيا وأذربيجان، وانتهت بالتعادل 1-1 أيضا، ليحصد كل منهما نقطته الأولى في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

أما منتخب السويد الثالث بـ 3 نقاط من مباراتين، فيعود لمنافسات المجموعة يوم 20 يونيو بمواجهة النمسا خارج القواعد.