سلة - أحمد إسماعيل يكشف أسباب اختياره الانضمام للزمالك

الأحد، 18 يونيو 2023 - 00:11

كتب : FilGoal

أحمد إسماعيل كرة سلة

أوضح أحمد إسماعيل المنضم حديثا لفريق كرة السلة بنادي الزمالك سبب اختياره للفريق ليلعب بصفوفه بداية من الموسم المقبل.

وقال إسماعيل عبر قناة صدى البلد: "علاقتي مع الأهلي انتهت بهدوء تام وبدون أي مشكلات والتفاوض مع الزمالك بدأ عقب نهاية الموسم مباشرة ووقعت لمدة ثلاث مواسم".

وتابع "الاتحاد السكندري كان من الأندية التي رغبت في ضمي وهو ناد كبير ولكن ولكنني شعرت بالراحة في الزمالك واخترت الانضمام إليه".

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وأضاف "سنحاول تقديم موسم جيد مع الزمالك أنا والمجموعة المتواجدة وأن نكون قدر المسؤولية وجميعنا نكمل بعضنا وأنا أحد الأفراد المتواجدين في وفي النهاية التوفيق من عند الله".

وكان FilGoal.com قد علم فإن أحمد إسماعيل وقع مساء أمس الخميس على عقد يربطه بالزمالك لثلاث سنوات بعد الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد.

وكان الأهلي أعلن رحيل أحمد إسماعيل بنهاية الموسم الماضي لرفضه العرض المالي لتجديد تعاقده.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "وجهت إدارة النشاط الرياضي بالأهلي الشكر إلى أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة، بعد رفضه العرض المالي المقدم من النادي لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف "حرصت إدارة النشاط الرياضي على أن تقدم للاعب المقابل المالي المناسب بالتساوي مع زملائه من الفئة الأولى بالفريق، لكن الرفض من جانب اللاعب جعل إدارة النشاط الرياضي تشكر اللاعب وتتمنى له التوفيق".

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