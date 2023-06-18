بأقدام برونو وبرناردو.. البرتغال تواصل الانتصارات تحت قيادة مارتينيز بثلاثية ضد البوسنة

الأحد، 18 يونيو 2023 - 00:01

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا - البرتغال ضد البوسنة

حقق منتخب البرتغال الفوز على البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب دا لوش في الجولة الثالثة من تصفيات يورو 2024.

سجل أهداف البرتغال في المباراة كل من برونو فيرنانديز الذي أحرز هدفين وبرناردو سيلفا.

الفوز رفع رصيد البرتغال للنقطة التاسعة محققا العلامة الكاملة في صدارة المجموعة وبفارق نقطتين عن منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد البوسنة والهرسك عند النقطة الثالثة في المركز الرابع.

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وحقق منتخب البرتغال الفوز الثالث على التوالي منذ قيادة روبيرتو مارتينيز للفريق عقب كأس العالم 2022.

التشكيل

بدأ كريستيانو رونالدو في تشكيل البرتغال الأساسي ليسجل المشاركة الدولية الـ 199 بقميص البرتغال ويكون على بعد مباراة واحدة من المباراة الـ 200.

منتخب البوسنة كاد أن يتقدم بكرة مباغتة عن طريق أدريان باريشيتش الذي حاول إرسال عرضية كادت أن تخدع الحارس ديوجو كوستا الذي كان متيقظا.

وبعد دقيقة واحدة سجل كريستانو رونالدو الهدف الأول برأسية ولكنه لم يحتسب لوجوده في وضعية تسلل.

وأهدر إدين دجيكو فرصة الأول للبرتغال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء علت المرمى.

وتألق الحارس في التصدي لتسديدة جواو فيليكس الرائعة من خارج منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة تقدم منتخب البرتغال عن طريق برناردو سيلفا الذي انفرد بالمرمى مستغلا تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز.

في الشوط الثاني سجل برونو بنفسه تلك المرة برأسية بعد عرضية من البديل روبن نيفيس في الدقيقة الـ 76.

وأنهى برونو ثلاثية البرتغال في الدقيقة الـ 92 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب منتخب البرتغال مباراته المقبلة يوم الثلاثاء ضد إيسلندا.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت فاز منتخب سلوفاكيا على أيسلندا بهدفين مقابل هدفا واحد.

وكان منتخب لوكسمبورج قد فاز على ليشتنشتاين بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت منذ ساعات.

تصفيات يورو 2024 البرتغال البوسنة والهرسك
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