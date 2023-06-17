خالد عبد الفتاح: احتفالنا لم يكن مخططا له.. محمد هاني أخي وهذا سبب بكائه

تحدث خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي عن تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا 2023 على حساب الوداد المغربي.

وقال عبد الفتاح في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كنت أحلم بالمشاركة في النهائي أمام الوداد. انتقلت إلى الأهلي في يناير الماضي ولكن هناك سريعا تعتاد على الوضع وتتأقلم بدخولك بين لاعبين كبار يقولون لك: سنفوز ببطولة إفريقيا، وسنفوز بشكل عام، مع الوقت تعتاد على ذلك".

وعن الفارق بين الذهاب في استاد القاهرة والإياب أمام جماهير الوداد في مركب محمد الخامس قال: "لقد كان إحساسا عالميا. الجسد لا يتوقف عن إفراز الأدرينالين. هنا وهناك كانت المتعة والإثارة حاضرة ولا يوجد خوف".

وأضاف "في الحالة العامة كنا نشعر بأننا سنفوز والحمد لله فزنا".

وأوضح "حين سجلنا هدف التعادل قررنا أننا لن نتلقى هدفا حتى ولو كنا نلعب ضد 20 لاعبا بدلا من 11، وحتى لو نزل الجمهور للعب ضدنا".

وعن أغنية "سطلانة" التي تصدرت احتفالات الأهلي بالبطولة قال: "كانت هذه فكرة طاهر محمد طاهر. لم أكن أعرف الأغنية في ذلك الوقت، ومعظم اللاعبين كذلك. كل ما شاهدتموه كان طبيعيا ومرتجلا دون تحضير".

وتابع "في كل مكان الجماهير تريد تصوير فيديو نغنيها فيه سويا، لقد أصبحت أشبه بالشعار الرسمي".

وعن بكائه برفقة محمد هاني بعد المباراة قال: "دمعت عيوني من الفرحة، هاني هو من بكى، وهذا طبيعي للاعب يتعرض لضغوطات وانتقادات، هذه فرحة ولكن في نفس الوقت يشعر اللاعب أنه كان مظلوما".

واختتم "هاني لاعب كبير ومن قادة الفريق وهو الرقم 1 في مركزه بمصر، وهو كأخ لي ولا يوجد فارق بيننا".

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، والثالثة في آخر 4 نسخ بعد بلوغه للنهائي 4 مرات على التوالي.

وفاز الأهلي ذهابا على الوداد 2-1 في القاهرة، وتعادلا إيابا بنتيجة 1-1 في الدار البيضاء.