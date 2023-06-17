رومانو: تمت.. خوسيلو وقع لريال مدريد على سبيل الإعارة

السبت، 17 يونيو 2023 - 22:17

كتب : FilGoal

احتفال خوسيلو بهدفه الدولي الأول مع إسبانيا

أتم ريال مدريد صفقته الرابعة بالتعاقد مع خوسيلو مهاجم إسبانيول وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وفقا لرومانو فإن خوسيلو وقع بالفعل على عقود انضمامه لريال مدريد ليلعب مع الفريق في الموسم المقبل.

اللاعب سينضم لريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 500 ألف يورو مع خيار الشراء النهائي مقابل 1.5 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
مباشر تصفيات يورو 2024 - البرتغال (0)-(0) البوسنة.. دجيكو يهدر تصفيات يورو 2024 - هدف هالاند غير كاف.. ريمونتادا في دقيقتين من إسكتلندا على النرويج تصفيات أمم إفريقيا - خسارة لم تغير شيئا.. ليبيا تغادر بخسارة أمام بوتسوانا كرة يد - إلى كأس العالم للأندية.. فريق قداح يضمن مقعده بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

وسيخفض خوسيلو راتبه من أجل الانضمام لريال مدريد.

صاحب الـ 33 عاما سبق له وأن لعب مع صفوف فريق الشباب بريال مدريد قبل أن يرحل وينضم لأكثر من فريق أوروبي.

وانضم خوسيلو لإسبانيول في بداية الموسم المنقضي.

المهاجم الإسباني شارك خلال الموسم الماضي مع إسبانيول في 38 مباراة وخلالهم سجل 17 هدفا وصنع 4 آخرين.

وانضم خوسيلو مؤخرا للمنتخب الإسباني وشارك بقميصه في 3 مباريات وسجل خلالهم 3 أهداف.

الصفقة ستكون هي الرابعة لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من جود بيلينجهام وفران جارسيا وبراهيم دياز.

ريال مدريد خوسيلو إسبانيول
نرشح لكم
دي مارزيو: مودريتش رفض عرض الهلال "مستوحى من فريق السيدات".. برشلونة يعلن قميصه الجديد ريال مدريد يعلن ضم بيلينجهام.. وموعد تقديمه بخطوط ذهبية.. ريال مدريد يعلن قميصه الجديد فيتور روكي.. النمر الصغير "في طريقه للطيران عاليا" مع برشلونة أس: تمت.. برشلونة يضم فيتور روكي خورخي مينديز: برشلونة لديه ظاهرة اسمها أنسو فاتي.. وهذا موقفه من الرحيل براهيم: سنواتي مع ميلان ساعدتني على النضج.. وأتيت لأنجح مع النادي الأفضل في العالم
أخر الأخبار
توتنام يضم كولوسيفسكي بشكل نهائي 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: تمت.. خوسيلو وقع لريال مدريد على سبيل الإعارة 49 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر تصفيات يورو 2024 - البرتغال (1)-(0) البوسنة.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - هدف هالاند غير كاف.. ريمونتادا في دقيقتين من إسكتلندا على النرويج ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - إلى كأس العالم للأندية.. فريق قداح يضمن مقعده بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | كرة يد
تصفيات أمم إفريقيا - خسارة لم تغير شيئا.. ليبيا تغادر بخسارة أمام بوتسوانا ساعة | الوطن العربي
راديو مونت كارلو: باريس سان جيرمان فاوض أرتيتا لتدريب الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل البرتغال - نحو الـ 200.. قطار رونالدو الدولي مستمر أمام البوسنة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 2 انتهى نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 3 سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية 4 شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي