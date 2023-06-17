رومانو: تمت.. خوسيلو وقع لريال مدريد على سبيل الإعارة

أتم ريال مدريد صفقته الرابعة بالتعاقد مع خوسيلو مهاجم إسبانيول وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وفقا لرومانو فإن خوسيلو وقع بالفعل على عقود انضمامه لريال مدريد ليلعب مع الفريق في الموسم المقبل.

اللاعب سينضم لريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 500 ألف يورو مع خيار الشراء النهائي مقابل 1.5 مليون يورو.

وسيخفض خوسيلو راتبه من أجل الانضمام لريال مدريد.

صاحب الـ 33 عاما سبق له وأن لعب مع صفوف فريق الشباب بريال مدريد قبل أن يرحل وينضم لأكثر من فريق أوروبي.

وانضم خوسيلو لإسبانيول في بداية الموسم المنقضي.

المهاجم الإسباني شارك خلال الموسم الماضي مع إسبانيول في 38 مباراة وخلالهم سجل 17 هدفا وصنع 4 آخرين.

وانضم خوسيلو مؤخرا للمنتخب الإسباني وشارك بقميصه في 3 مباريات وسجل خلالهم 3 أهداف.

الصفقة ستكون هي الرابعة لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من جود بيلينجهام وفران جارسيا وبراهيم دياز.