انتهت تصفيات يورو 2024 - البرتغال (3)-(0) البوسنة

السبت، 17 يونيو 2023 - 21:47

كتب : FilGoal

منتخب البرتغال

يقدم لكم FiLGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البرتغال ضد البونسة والهرسك في الجولة الثالثة من تصفيات يورو 2024.

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نهاية المباراة

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ق92. جووووووول ثاااالث للبرتغال عن طريق برونو فيرنانديز بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق76. جوووووول الثااني للبرتغال عن طريق برونو فيرنانديز برأسية بعد عرضية من روبن نيفيس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جووووول أول للبرتغال عن طريق برناردو سيلفا الذي انفرد بالمرمى بعد تمريرة من برونو فيرنانديز.

ق37. الحارس يتألق في التصدي لتسديدة جواو فيليكس

ق30. إدين دجيكو يهدر فرصة تسجيل الأول لمنتخب البوسنة بتسديدة فوق المرمى من داخل منطقة الجزاء.

ق23. رونالدو يسجل الهدف الأول ولكنه غير محتسب لوجوده في وضعية تسلل.

ق22. أدريان باريشيتس يرسل عرضية اكدت أن تخادع المرمى ولكن ديوجو كوستا تألق في التصدي.

انطلاق المباراة

البرتغال البوسنة والهرسك تصفيات يورو 2024
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