تصفيات يورو 2024 - هدف هالاند غير كاف.. ريمونتادا في دقيقتين من إسكتلندا على النرويج

حقق منتخب إسكتلندا فوزا صعبا على النرويج بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثالثة من تصفيات يورو 2024.

الفوز رفع رصيد إسكتلندا للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة محققة للعلامة الكاملة حتى الآت وبفارق 6 نقاط عن منتخب إسبانيا إسبانيا صاحب المركز الثاني والذي خاض مباراة أقل.

وتوقف رصيد النرويج عند نقطة واحدة من ثلاث مباريات في المركز الثالث.

تقدم إيرلنج هالاند لمنتخب النرويج في الدقيقة الـ 61 من ركلة جزاء ليصل إلى هدفه الـ 22 خلال 24 مباراة خاضهم مع منتخب بلاده.

وشهدت الدقيقة الـ 84 خروج هالاند ودخول ماتس مويلير بدلا منه.

وبعد ثلاث دقائق فقط تعادلليندون دايكس لمنتخب إسكتلندا قبل أن يضيغ كيني مكلين الهدف الثاني بعد دقيقتين ليقلب الطاولة لصالح منتخب بلاده.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت تعادل منتخب أذربيجان على ملعبه مع إستونيا بهدف لكل فريق.

تقدم إستونيا بالهدف الأول عن طريق راونو سابينين.

وتعادل أنتون كريستوك لأذربيجان في الدقيقة الـ 62.

التعادل لم ينفع المنتخبان الذين حصلا على النقطة الاولى لهما في المجموعة ليحتلا المركز الرابع والخامس بفارق نقطتين عن منتخب بلجيكا صاحب المركز الثاني.

وتعادل منتخب مونتنيجرو مع بلغاريا بدون أهداف ضمن مباريات المجموعة السابعة.

التعادل رفع رصيد المجر للنقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة خلف صربيا صاحبة الصدارة بفارق نقطتين، كما ارتفع رصيد مونتنيجرو لنفس رصيد النقاط بفارق الأهداف في المركز الثالث.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية من كل مجموعة إلى النهائيات التي ستقام في ألمانيا بشهر يونيو من عام 2024.