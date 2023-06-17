كرة يد - إلى كأس العالم للأندية.. فريق قداح يضمن مقعده بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

السبت، 17 يونيو 2023 - 21:27

كتب : محمد سمير

مصر ضد ألمانيا كرة يد - حسن وليد قداح

تغلب كيلسي البولندي على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 25-24 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كيلسي بنتيجة 16-14.

وسينتقل حسن وليد قداح لاعب منتخب مصر لكرة اليد إلى صفوف كيلسي مع بداية الموسم الجديد.

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وضمن كيلسي المشاركة في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بتأهله إلى النهائي، وذلك لأن الطرف الثاني هو ماجديبورج الألماني.

ويحمل ماجديبورج لقب كأس العالم للأندية، وبناء عليه ضمن مشاركته دون الحاجة لمقعد دوري أبطال أوروبا، الذي سيتجه لطرف النهائي الآخر أيا كانت النتيجة.

وفقد برشلونة حظوظه في الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بالخسارة من ماجديبورج الألماني في نصف النهائي بنتيجة 40-39، بعد اللجوء للرميات الجزائية.

وانتهى الوقت الأصلي بنتيجة 31-31، بينما انتهى الوقت الإضافي بنتيجة 38-38.

الفرق المتأهلة لمونديال أندية كرة اليد:

- ماجديبورج حامل اللقب

- الأهلي ممثل إفريقيا

- كيلسي ممثل أوروبا

- النجمة البحريني عن آسيا

- سان فيرناندو الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية

- الخليج والنور (ممثلان عن السعودية)

ويتبقى 5 مقاعد هم:

- بطل أمريكا الشمالية

- بطل أوقيانوسيا

- بطل البطولة العربية

- فريقان ببطاقتي دعوة من الاتحاد الدولي

وتقام البطولة في الدمام بالمملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر المقبل.

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