تصفيات أمم إفريقيا - خسارة لم تغير شيئا.. ليبيا تغادر بخسارة أمام بوتسوانا

السبت، 17 يونيو 2023 - 21:13

كتب : FilGoal

منتخب ليبيا

خسر منتخب ليبيا أمام مضيفه بوتسوانا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وتعرف منتخب ليبيا لموقف صعب في البداية بإصابة لاعبه عبد الله شريف، ليخرج في الدقيقة 18 ويأتي أبو بكر ميلاد بدلا منه.

وأتى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 بتوقيع جابي موهوتسيوا، بعد تمريرة حاسمة من كابيلو سيكانيانج.

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الخسارة تركت منتخب ليبيا في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط، بينما حقق منتخب بوتسوانا فوزه الوحيد حتى الآن، ليرتقي للمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وحُسم خروج ليبيا رسميا قبل نهاية هذه المباراة بفوز غينيا الاستوائية على تونس بهدف دون رد.

الفوز رفع رصيد غينيا الاستوائية إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، وقضى على فرص ليبيا حتى لو هزمت بوتسوانا، حيث يحتل منتخب تونس المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وتبقت جولة واحدة.

وبذلك يتأهل منتخب غينيا الاستوائية رفقة تونس، ويلعب مباراته الأخيرة في ضيافة ليبيا في توقف سبتمبر المقبل، بينما يختتم المنتخب التونسي منافساته باستضافة بوتسوانا.

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