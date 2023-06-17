راديو مونت كارلو: باريس سان جيرمان فاوض أرتيتا لتدريب الفريق

يبحث باريس سان جيرمان عن مدرب جديد ليقود الفريق في الموسم المقبل خلفا لكريستوفر جالتييه الذي أصبح رحيله شبه رسمي.

وفقا لإذاعة راديو مونت كارلو فإن أحد المرشحين لتولي تدريب باريس سان جيرمان هو الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الحالي.

مونت كارلو أشارت إلى أن لويس أوكامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قد عقد جلسة مع أرتيتا لمحاولة إقناعه بتدريب الفريق في الموسم المقبل.

على الرغم من مفاوضات باريس إلى أن نسبة مغادرة أرتيتا لأرسنال صغيرة للغاية لأنه سعيد ويرى أن مشروع أرسنال الحالي هو المناسب له.

المدرب الإسباني صاحب الـ 41 عاما سبق له وأن لعب في صفوف باريس سان جيرمان من قبل.

وفقا لصحيفة لو باريزيان فإن قرار إقالة كريستوفر جالتييه قد خرج بالفعل من قبل إدارة باريس سان جيرمان.

وكان أرتيتا قد قاد أرسنال للحصول على المركز الثاني في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي والعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

جالتييه قاد باريس سان جيرمان للتتويج بالدوري الفرنسي في الموسم الماضي، بينما خسر الفريق كأس فرنسا وخرج من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وقاد جالتييه باريس سان جيرمان في موسم واحد فقط.