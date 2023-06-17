راديو مونت كارلو: باريس سان جيرمان فاوض أرتيتا لتدريب الفريق

السبت، 17 يونيو 2023 - 21:07

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - سبورتنج لشبونة وأرسنال

يبحث باريس سان جيرمان عن مدرب جديد ليقود الفريق في الموسم المقبل خلفا لكريستوفر جالتييه الذي أصبح رحيله شبه رسمي.

وفقا لإذاعة راديو مونت كارلو فإن أحد المرشحين لتولي تدريب باريس سان جيرمان هو الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الحالي.

مونت كارلو أشارت إلى أن لويس أوكامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قد عقد جلسة مع أرتيتا لمحاولة إقناعه بتدريب الفريق في الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
تشكيل البرتغال - نحو الـ 200.. قطار رونالدو الدولي مستمر أمام البوسنة المشاركة الدولية الأولى للضاوي.. تونس تخسر من غينيا الاستوائية وتفقد صدارة المجموعة تصفيات أمم إفريقيا - تاو يغافل المحمدي في فوز جنوب إفريقيا على المغرب مؤتمر فيتوريا: هذا قائد المنتخب في غياب صلاح.. ولذلك لم نلعب ضد خصم أقوى

على الرغم من مفاوضات باريس إلى أن نسبة مغادرة أرتيتا لأرسنال صغيرة للغاية لأنه سعيد ويرى أن مشروع أرسنال الحالي هو المناسب له.

المدرب الإسباني صاحب الـ 41 عاما سبق له وأن لعب في صفوف باريس سان جيرمان من قبل.

وفقا لصحيفة لو باريزيان فإن قرار إقالة كريستوفر جالتييه قد خرج بالفعل من قبل إدارة باريس سان جيرمان.

وكان أرتيتا قد قاد أرسنال للحصول على المركز الثاني في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي والعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

جالتييه قاد باريس سان جيرمان للتتويج بالدوري الفرنسي في الموسم الماضي، بينما خسر الفريق كأس فرنسا وخرج من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وقاد جالتييه باريس سان جيرمان في موسم واحد فقط.

باريس سان جيرمان أرسنال ميكيل أرتيتا
نرشح لكم
تصفيات يورو 2024 - هدف هالاند غير كاف.. ريمونتادا في دقيقتين من إسكتلندا على النرويج تشكيل البرتغال - نحو الـ 200.. قطار رونالدو الدولي مستمر أمام البوسنة خبر في الجول - ياسر حمد لاعب المصري السابق ضمن قائمة المرشحين لتدعيم دفاع أتليتك بلباو بايرن ميونيخ ينتقد مدح تشافي العلني لـ كيميتش لاعب المصرية للاتصالات ينضم للفريق العالمي لـ بايرن ميونيخ فوت ميركاتو: النصر يفاوض تشيلسي لضم زياش "أجويرووو".. مارتن تايلر يرحل عن سكاي بعد التعليق على الدوري الإنجليزي لـ33 عاما مواعيد مباريات اليوم السبت 17-6-2023 والقنوات الناقلة.. تصفيات إفريقيا وأوروبا
أخر الأخبار
تصفيات يورو 2024 - هدف هالاند غير كاف.. ريمونتادا في دقيقتين من إسكتلندا على النرويج 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - إلى كأس العالم للأندية.. فريق قداح يضمن مقعده بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 11 دقيقة | كرة يد
تصفيات أمم إفريقيا - خسارة لم تغير شيئا.. ليبيا تغادر بخسارة أمام بوتسوانا 25 دقيقة | الوطن العربي
راديو مونت كارلو: باريس سان جيرمان فاوض أرتيتا لتدريب الفريق 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل البرتغال - نحو الـ 200.. قطار رونالدو الدولي مستمر أمام البوسنة 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
المشاركة الدولية الأولى للضاوي.. تونس تخسر من غينيا الاستوائية وتفقد صدارة المجموعة ساعة | الوطن العربي
تصفيات أمم إفريقيا - تاو يغافل المحمدي في فوز جنوب إفريقيا على المغرب ساعة | الوطن العربي
مؤتمر فيتوريا: هذا قائد المنتخب في غياب صلاح.. ولذلك لم نلعب ضد خصم أقوى ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 2 انتهى نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 3 سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية 4 شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي