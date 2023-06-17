تشكيل البرتغال - نحو الـ 200.. قطار رونالدو الدولي مستمر أمام البوسنة

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال عن تشكيل فريقه لمواجهة البوسنة والهرسك ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

ويتواجد كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال ونجم النصر السعودي في التشكيل الأساسي للبلاد.

ويملك رونالدو عميد لاعبي العالم حاليا 198 مباراة دولية، وسيخوض مباراته رقم 199، لتصبح المباراة رقم 200 على بعد 3 أيام فقط، حين تلعب البرتغال ضد أيسلندا في 20 يونيو.

وجاء تشكيل البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: دانيلو بيريرا - أنطونيو سيلفا - روبن دياش

خط الوسط: جواو كانسيلو - جواو بالينيا - برونو فيرنانديز - رافاييل جيريرو

خط الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة العاشرة في تصفيات يورو 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

ويملك منتخب البرتغال 6 نقاط من انتصارين على ليشتنشتاين بنتيجة 4-0 ولوكسمبورج بنتيجة 6-0.

ويحتل منتخب سلوفاكيا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب لوكسمبورج الثالث الذي لعب مباراته بالفعل وفاز على ليشتنشتاين 2-0.

البوسنة في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، يليها أيسلندا بنفس عدد النقاط، ويتذيل ليشتنشتاين المجموعة بلا نقاط.