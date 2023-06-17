المشاركة الدولية الأولى للضاوي.. تونس تخسر من غينيا الاستوائية وتفقد صدارة المجموعة

السبت، 17 يونيو 2023 - 20:15

كتب : FilGoal

محمد الضاوي كريستو مع منتخب تونس للشباب

حقق منتخب غينيا الاستوائية الفوز على منتخب تونس بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 223.

وتقام كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوتديفوار خلال شهر يناير المقبل.

الفوز رفع رصيد غينيا الاستوائية للنقطة الـ 12 في صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن تونس الذي توقف رصيدها عند النقطة العاشرة في المركز الثاني.

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المباراة شهدت مشارة محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي مع تونس بعد دخوله كبديل في الدقيقة الـ 62.

المشاركة كانت الدولية الأولى مع المنتخب الأول لتونس.

وسجل إيميليو نسوي هدف غينيا الاستوائية الوحيد في المباراة بالدقيقة الـ 85 من ركلة جزاء ارتكبها وجدي كشريدة.

وضمن المنتخبان التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية قبل مباراة واحدة على نهاية التصفيات.

وسيلعب منتخب تونس في مباراته الاخيرة ضد بوتسوانا بينما سيلعب غينيا الاستوائية مع ليبيا.

غينيا الاستوائية تونس تصفيات كأس الأمم الإفريقية
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