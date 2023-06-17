تصفيات أمم إفريقيا - تاو يغافل المحمدي في فوز جنوب إفريقيا على المغرب

السبت، 17 يونيو 2023 - 20:12

كتب : FilGoal

بيرسي تاو

تغلب منتخب جنوب إفريقيا على ضيفه منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا

وقاد بيرسي تاو لاعب الأهلي تشكيل جنوب إفريقيا الأساسي في المباراة الذي جاء كالتالي:

الحارس: رونين ويليامز.

الدفاع: إنوسين مايلا - سياندا تشولو - مثوبي مافالا.

الوسط: ثابيلو مورينا - تيبوهو موكينا - ثيمبا زواني - أوباس.

الهجوم: بيرسي تاو - زيكيلي ليباسا - ميهلالي مايامبيلا.

فيما بدأ منير المحمدي في حراسة مرمى المغرب، بينما قاد زكريا بوخلال ويوسف النصيري خط الهجوم، في تشكيل جاء كالتالي:

الحارس: منير المحمدي.

الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - نصير مزراوي.

الوسط: يوسف مليح - عمران لوزا - عثمان إدريسي.

الهجوم: حكيم زياش - يوسف النصيري - زكريا بوخلال.

وضمن كلا المنتخبين تأهلهما لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار في شهر يناير المقبل، وذلك قبل خوض هذه المباراة.

الهدف الأول أتى في الدقيقة الخامسة بكرة أرسلها تاو من اليمين، ليخفق الحارس منير المحمدي في الإمساك بها ويحولها إلى المرمى عن طريق الخطأ ليحتسب الهدف العكسي باسمه.

وكاد يوسف مليح أن يتعادل في الدقيقة 16، ولكن الحارس رونوين ويليامز تصدى.

وفي الدقيقة 41 خرج الظهير المغربي نصير مزراوي مصابا وحل أنس زعروري بدلا منه.

فيما كاد زاكيل ليباسا أن يسجل الهدف الثاني لجنوب إفريقيا في الدقيقة 42، ولكن المحمدي تصدى هذه المرة.

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل ليباسا بالفعل الهدف الثاني في الدقيقة 48، بعد كرة سددها مايامبيلا فارتدت من الحارس منير المحمدي لتأتي إلى ليباسا أمام المرمى الخالي فيسكنها الشباك.

وبتسديدة رائعة ومتقنة، قلص حكيم زياش الفارق في الدقيقة 60.

وبعد الهدف أتى الرباعي المغربي عبد الحميد صابيري وطارق تيسودالي وجواد الياميق ووليد شديرة بدلا من عمران لوزة وأسامة إدريسي ورومان سايس ويوسف النصيري.

فرصة التعادل كانت سانحة في الدقيقة 94، ولكنها ضاعت من وليد شديرة لتنتهي محاولته بتصدي الحارس ويليامز.

ويحتل منتخب المغرب الصدارة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن جنوب إفريقيا صاحبة المركز الثاني.

ويلعب ثلاث منتخبات فقط في المجموعة بسبب استبعاد منتخب زيمبابوي لإيقاف النشاط الكروي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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