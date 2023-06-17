مؤتمر فيتوريا: هذا قائد المنتخب في غياب صلاح.. ولذلك لم نلعب ضد خصم أقوى

تحدث روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن مواجهة جنوب السودان وسبب عدم اختيار منافس أقوى في التوقف الدولي، كما كشف عن هوية قائد منتخب مصر المنتظر في المباراة المقبلة، في ظل غياب محمد صلاح نجم ليفربول.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "أريد أن نستمر في طريق انتصاراتنا. لدينا هدفين في مباراة الغد: الأول هو الفوز، والثاني هو رؤية عناصر جديدة تقدم المستوى المعهود لمننتخب مصر".

وأضاف "مباراة الغد ستكون فرصة جيدة لمشاهدة عناصر جديدة، منهم من عمل معنا سابقا ومنهم من ينضم للمرة الأولى، وبالتالي سأتمكن من الوقوف على مستوياتهم وتقييمهم لصالح مستقبل المنتخب".

"فرصة لاكتشاف عناصر جديدة".. تصريحات 💥⚽ روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي عن المباراة الودية بين منتخب مصر وجنوب السودان #أخبار_ONTime pic.twitter.com/e4lf29q0MP — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 17, 2023

وبسؤاله عن سبب عدم طلب مباراة ودية أقوى قال فيتوريا: ""أجيب للمرة الثالثة على السؤال نفسه. لا نعرف من المسؤول عن رد الاتحاد الإفريقي بشأن موعد مباراتنا (في التصفيات أمام غينيا) والذي أتانا متأخرا في 21 مايو. وقتها كانت خياراتنا محدودة، وكانت إحدى هذه الفرص وجود منتخب جنوب السودان هنا في مصر".

وأضاف "يمكنكم توجيه الأسئلة التي تريدونها ولكنني إنسان عاقل. إذا أتت فرصة اللعب مع منتخبات أقوى من تصنيف أعلى سنلعب".

وأوضح "كنت أريد معرفة موعد مباراة غينيا بمجرد انتهاء معسكر مارس لنبدأ في وضع خطتنا، ولكن للأسف لم يرد علينا كاف سوى قبل 21 مايو".

وواصل البرتغالي "لدينا 8 إصابات وعدد من اللاعبين أنهوا الموسم ودخلوا فترة الراحة، وعدد من اللاعبين خاض نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي يوم 11 يونيو أي قبل مباراة غينيا بثلاثة أيام، وبالتالي كان الوقت ضيقا للغاية قبل المباراة الرسمية".

وتابع "مع كل هذه الظروف لم نتمكن من إيجاد ما هو أفضل. إذا قارننا كاف ببقية الاتحادات القارية سنجد المنتخبات الأخرى تملك جدولها وتعرف تواريخ المباريات منذ بداية العام إلى نهايته، ولكن للأسف تواريخنا غير محددة، وبالتالي نضع برنامج الإعداد بدون تاريخ المباراة.

وأكمل "بوضع كل ذلك في الاعتبار، من الصعب أن ننظم مباراة ودية قوية خلال شهر، بل نحتاج لتحرك مسبق عن ذلك، وظروف أفضل لمواجهة فرق من طراز البرازيل أو كولومبيا أو البرتغال أو الأرجنتين".

لماذا لم يلعب منتخب مصر مباريات ودية أمام منتخبات تصنيف أول مثل البرازيل؟.. اسمع رد روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب #أخبار_ONTime pic.twitter.com/FO20ofCj0T — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 17, 2023

أما عن قائد منتخب مصر وآلية اختياره في غياب محمد صلاح الذي خرج من المعسكر بعد مباراة غينيا قال فيتوريا: "من يختار قائد المنتخب هو أنا، وسيكون محمود حسن تريزيجيه إذا لعب المباراة".

روي فيتوريا: هذا اللاعب سيكون قائد منتخب مصر في مباراة جنوب السودان الودية#أخبار_ONTime pic.twitter.com/OYYHbkpeK4 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 17, 2023

وأخيرا عن الإصابات والغيابات في خط الدفاع قال فيتوريا: "لدينا 3 إصابات هم أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأسامة جلال، ولكن هذه النقطة لا تقلقني لأني رأيت الكثير من اللاعبين المصريين يقدمون مردودا جيدا أمامي بمجرد انضمامهم إلى المنتخب".

وأضاف "اللاعبون يأتون في فترة عمل قليلة نظرا لقصر مدة تجمعات المنتخب، ولكننا نحاول أن نوصل أفكارنا إليهم والتحركات المطلوبة، وبذلك يستمروا في التطور والتحسن".

وتابع "حتى في مركز الظهير الأيمن لم يقلقني غياب العناصر، فبدأنا بكريم فؤاد ثم عمر جابر ثم أكرم توفيق، والآن معنا محمد هاني وهشام صلاح وأحمد رمضان بيكهام، وهناك 3 لاعبين آخرين أتابعهم في الدوري المصري بنفس المركز".

واختتم "اللاعبون يتطورون ويعرفون إن المشاركة مع المنتخب ستجعله يقدم مستويات أعلى خارج المنتخب ليتمكنوا من الحفاظ على هذه الفرصة".

روي فيتوريا يكشف كيف سيتعامل مع الإصابات التي أصابت خط دفاع منتخب مصر "الونش وأحمد حجازي"!#أخبار_ONTime pic.twitter.com/u1hh34IrCW — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 17, 2023

وحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023 بالفوز على غينيا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات في مباراة أقيمت على استاد مراكش بالمغرب.

وأقيمت المباراة في المغرب لعدم حصول ملاعب غينيا على تراخيص الاتحاد الإفريقي لإقامة المباريات الدولية عليها.

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى 12 نقطة في الصدارة وضمنها بفضل انتصاره على غينيا ذهابا وإيابا.

وينتظر منتخب مصر مواجهة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات في سبتمبر المقبل.

فيما ينتظر منتخب غينيا الجولة الأخيرة لحسم تأهله حيث توقف رصيده عند 9 نقاط.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم إفريقيا للمرة الـ 26 في تاريخه والرابعة على التوالي.

وأصبح الفراعنة ثامن المتأهلين بعد كوت ديفوار المستضيفة والمغرب وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو.

وأصبح البرتغالي روي فيتوريا صاحب أفضل انطلاقة مع منتخب مصر منذ عام 2000، حيث حقق 6 انتصارات متتالية متفوقا على الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي حقق 5 انتصارات متتالية في بداية مشواره مع الفراعنة.