خبر في الجول - ياسر حمد لاعب المصري السابق ضمن قائمة المرشحين لتدعيم دفاع أتليتك بلباو

يسعى نادي أتليتك بلباو الإسباني لتدعيم خط دفاعه في سوق الانتقالات الصيفية، وستشهد قائمة المرشحين اسمًا مألوفًا للجماهير المصرية.

ياسر حمد النادي : لاعب حر أتليتك بلباو

وظهر اسم الفلسطيني ياسر حمد لاعب المصري السابق ضمن قائمة المرشحين على طاولة أتليتك بلباو الصيف الحالي.

وعلم FilGoal.com أن المدافع المولود في إقليم الباسك هو خيار مطروح لأتليتك بلباو ضمن عدة أسماء أخرى.

ويعمل أتليتك بلباو على ترميم خط دفاعه، بعد رحيل إنييجو مارتينيز بنهاية عقده، وتزامنًا مع الإصابات المتكررة لجيراي ألفاريز.

وتحلم إدارة أتليتك بلباو باستعادة مدافعها السابق أيمريك لابورت القريب من الرحيل عن مانشستر سيتي بعد خروجه من حسابات بيب جوارديولا.

لكن لابورت ليس الهدف الوحيد لـ أتليتك بلباو، وإنما تطول القائمة وتشمل أسماءً باسكية أخرى، من ضمنها ياسر حمد، ويبرز فيها أيضًا دافيد جارسيا قائد أوساسونا ولاعب منتخب إسبانيا.

ويراقب أتليتك بلباو مزيدًا من الأسماء، على شاكلة روبن جونزاليس ألفيش مدافع راسينج سانتاندير المولود في ريو دي جانيرو لأب باسكي وأم برازيلية، وكذلك أيتور كوردوبا لاعب بورجوس، وأخيرًا خورخي هيراندو لاعب أوساسونا الشاب.

ويمتلك ياسر حمد تجربة سابقة في أتليتك بلباو، تحديدًا في قطاع الناشئين "أكاديمية ليزاما" التي تواجد فيها لخمس سنوات، وتزامل خلالها مع أوناي سيمون حارس مرمى منتخب إسبانيا الحالي.

ويعتمد أتليتك بلباو في قائمته على لاعبين باسكيين فقط، وهو ما ينطبق على ياسر حمد (أب فلسطيني وأم إسبانية) المولود في إقليم الباسك رغم اختياره تمثيل منتخب فلسطين لاحقًا.

ولا يرتبط حمد بأي نادٍ حاليًا بعد نهاية عقده مع القادسية الكويتي، وهو اسم مطروح لدى أندية مصرية منذ فترته رفقة المصري.

ويستطيع حمد الانضمام إلى الدوري المصري دون أن يتم احتسابه كمحترف، مستفيدًا من جنسيته الفلسطينية.

المدافع صاحب الـ25 عامًا لعب في صفوف المصري خلال الدور الثاني لموسم 2021\2022، وسجل معه 3 أهداف في 16 مباراة، من ضمنها هدف في شباك الزمالك وآخر أمام مازيمبي.

وسبق لحمد اللعب في البسيتين البحريني، والريان القطري، وقد ظهر مؤخرًا في مباراة فلسطين الودية أمام إندونيسيا وخاض اللقاء كاملًا.

ويستعد حمد للمشاركة مع بلاده في كأس آسيا مطلع العام المقبل في قطر، إذ تتواجد فلسطين في المجموعة الثالثة رفقة إيران والإمارات العربية المتحدة وهونج كونج.