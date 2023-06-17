"عاليا في السماء".. فيلم يروي قصة تتويج ميسي بكأس العالم 2022
السبت، 17 يونيو 2023 - 18:54
كتب : FilGoal
كشفت شركة "أديداس" عن فيلم جديد عن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورحلته للوصول بمنتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم 2022.
ليونيل ميسي
النادي : إنتر ميامي
وتحت عنوان "عاليا في السماء"، يرصد الفيلم حكاية عن الأرجنتين والشغف والحلم الذي تحقق في النهاية.
تعرف على التفاصيل من هنا
نرشح لكم
عودة بيرهالتر لـ منتخب أمريكا.. حكاية أزمة عائلية كادت تطيح بأمال أمة بأكملها العاشرة بلا هزيمة.. كولومبيا تفوز على العراق وديا عاد من جديد.. سكولاري مديرا فنيا لـ أتليتكو مينيرو جريج بيرهالتر يعود لقيادة منتخب أمريكا حتى 2026 ميسي يسجل بعد 80 ثانية.. الأرجنتين تهزم أستراليا وديا بهدفين الرياضية الكويتية تحصل على حقوق المسابقات الأرجنتينية موسم 2023 ميسي يكشف أكثر من جعله يتقن الركلات الحرة ميسي: لن أشارك في كأس العالم 2026