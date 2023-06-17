"عاليا في السماء".. فيلم يروي قصة تتويج ميسي بكأس العالم 2022

كشفت شركة "أديداس" عن فيلم جديد عن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورحلته للوصول بمنتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم 2022.

وتحت عنوان "عاليا في السماء"، يرصد الفيلم حكاية عن الأرجنتين والشغف والحلم الذي تحقق في النهاية.

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