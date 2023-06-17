كرة يد - فرصة قداح في كأس العالم.. فشل دفاع برشلونة عن دوري أبطال أوروبا

السبت، 17 يونيو 2023 - 18:44

كتب : محمد سمير

مصر ضد ألمانيا كرة يد - حسن وليد قداح

فقد برشلونة حظوظه في الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، وذلك بالخسارة من ماجديبورج الألماني في نصف النهائي.

وفاز ماجديبورج بنتيجة 40-39، بعد اللجوء للرميات الجزائية.

وانتهى الوقت الأصلي بنتيجة 31-31، بينما انتهى الوقت الإضافي بنتيجة 38-38.

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وبذلك يتأهل ماجديبورج إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة الفائز من كيلسي البولندي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وسينتقل حسن وليد قداح لاعب منتخب مصر لكرة اليد إلى صفوف كيلسي مع بداية الموسم الجديد.

على الجانب الآخر ضمن ماجديبورج مقعده في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" بصفته حامل اللقب، ما يعني أن مقعد ممثل أوروبا شاغر وسيحصل عليه الطرف الثاني للنهائي أيا يكن.

وبالتالي، سيضمن قداح المشاركة في كأس العالم للأندية مع كيلسي إذا تغلب على باريس سان جيرمان.

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