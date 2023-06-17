محترفو مصر - نيم لـ في الجول: "مومو" سند يملك سمة العظماء.. وهذه مميزاته وسلبيته الوحيدة

يواصل محمد سند لاعب منتخب مصر لكرة اليد رحلته الاحترافية المميزة مع فريق نيم، حيث فاز معه بجائزة أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي للموسم الماضي.

وتصدر سند قائمة هدافي منتخب مصر لكرة اليد خلال كأس العالم في يناير 2021، كما ساهم بشكل واضح في بلوغ المربع الذهبي لأولمبياد طوكيو 2020.

اللاعب البالغ من العمر 32 عاما لعب في صفوف هليوبوليس ثم الزمالك في مصر، قبل أن يخوض تجربة الاحتراف.

FilGoal.com حاور جيروم شوفيه المدير العام لفريق نيم الفرنسي الذي يلعب محمد سند في صفوفه، وإليكم نص الحوار.

كيف تقيم أداء سند هذا الموسم مع نيم؟

قدم محمد سند مستويات عالية للغاية، وهذا أمر منطقي بالنظر إلى تميزه كلاعب خاصة في التسجيل.

حافظ سند على مركز أساسي في أغلب فترات الموسم. العنصر السلبي الوحيد الصغير فيما يتعلق بـ"مومو" هو أن الكفاءة ربما كانت أقل قليلاً من المواسم السابقة، ولكن رغم ذلك، لا يزال الأداء على مستوى عالٍ للغاية.

كيف أثر سند على النادي داخل الملعب وخارجه منذ وصوله؟

داخل الملعب، انسجم محمد بسرعة كبيرة مع مشروع لعب فريق نيم، والذي يتميز بكرة اليد التي تتحرك كثيرًا إلى الأمام.

محمد سند بالتأكيد أحد أفضل لاعبي الهجمات المرتدة في البطولة، إنه يتماشى تمامًا مع الطابع الرياضي للنادي.

أما خارج الملعب، فهو شخص متواضع جدًا، وهذه هي سمة العظماء.

جميع الأسماء الكبيرة في عالم الرياضة لديها الموهبة ومحمد لديه هذه الموهبة المطلوبة وأيضًا الكثير من التواضع مع الجميع في تعاملاته المنتظمة مع موظفي النادي والطاقم الفني والشركاء والجماهير وغيرهم.

ما هي انطباعات الجماهير عن سند حتى الآن؟ هل هم راضون أم يطلبون المزيد من اللاعب؟

في المستويات الرياضية العليا، أنت تطلب دائمًا المزيد. إذا سجل مومو 8 أهداف في كل مباراة ولكنه أهدر 2، فسيود الناس أن يسجل 10 أهداف، لكننا نجد أنه عندما يسجل 8 أهداف في كل مباراة، فهذا أمر استثنائي بالفعل.

مشجعونا معجيون بمومو المتواضع معهم جدًا، إنهم يقدرون ذلك كثيرًا.

ما هي انطباعات الجهاز الفني عن اللاعب؟ وكيف يخطط للعمل معه؟

لدى الجهاز الفني فرصة كبيرة للاستفادة من لاعب مثل محمد سند، أعرف أنه مستعد للعمل أكثر.

طوال هذا الموسم، حاول الطاقم الفني الاستفادة منه في الجانب الدفاعي، مومو هو لاعب اعتراض رائع للكرات للمساعدة في القيام بالهجوم المضاد، كما أنه يتوقع بشكل جيد للغاية مما يسمح له بالتواجد دائمًا في الهجمة السريعة وهي ميزة لديه.

على الجانب الآخر، يتوقع الجهاز الفني المزيد في صرامة التمركز والنية الدفاعية على وجه الخصوص في تغطية المحاور الخارجية، هذه جوانب يجب العمل عليها وإذا أراد مومو تلبية ما يريده الجهاز الفني، فسيكونون راضين للغاية.

ما هي طموحاتكم فيما يخص سند مستقبلا؟

على الأقل الحفاظ على مستوى لعب محمد، سيكون الخيار المثالي بالنسبة له هو استعادة هذه الكفاءة الرائعة.

في وجود جوليان ريبيشون وجيريك فينسنت، لدينا أجنحة جيدة، خاصة في مواجهاتهما مع حراس المرمى ونريد الاستمرار في هذا المسار.

كما أتمنى له بالطبع أن ينجو من الإصابات لأنه مطلوب بشدة، فهو يلعب كثيرًا في جميع مبارياتنا وأيضًا مع منتخب بلاده في مصر.

نريد الحفاظ عليه قدر الإمكان، لكن من أجل ذلك نحتاج إلى داميان جيبرنون وريمي بير وربما لاعبين آخرين للقيام بالمهمة.

نخطط لتخفيف وضعية مومو، للسماح له في بعض الأوقات بالتنفس والحصول على قدر من الراحة.

كلما مرت السنوات، كلما كان من الضروري الحفاظ عليه على المستويين البدني والفني.