بايرن ميونيخ ينتقد مدح تشافي العلني لـ كيميتش

انتقد هيربتر هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ تصريحات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة حول جوشوا كيميتش لاعب الفريق الألماني.

تشافي كان ضد مدح كيميتش في أكثر من مناسبة مع تأكيده على رغبته في ضمه إذا كان هناك فرصة لذلك.

وقال هاربر عبر شبكة سكاي سبورتس: ""لا أعرف لماذا يقومون في برشلونة بمغاذلة لاعبنا بشكل علني ومباشر، هو لاعب مهم بالنسبة لنا ومترسخ في خططنا للمستقبل بكل تأكيد".

كيميتش كان قد نفى رغبته في الانضمام لبرشلونة خلال الفترة السابقة.

وقال كيميتش لصحيفة بيلد: "من الصعب عدم ملاحظة اهتمام برشلونة بي ولكن بشكل عام أنا لا أفكر في ذلك كثيرا، لا يزال هناك موسمين متبقيين في عقدي مع بايرن ميونيخ ولدينا الكثير من الخطط هنا".

ويرغب برشلونة في التعاقد مع لاعب وسط لتعويض رحيل سيرخيو بوسكيتس الذي رحب بنهاية تعاقده مع الفريق.

صاحب الـ 28 عاما شارك مع بايرن ميونيخ في 47 خلال الموسم المنقضي وسجل 7 أهداف وصنع 11 آخرين.