لاعب المصرية للاتصالات ينضم للفريق العالمي لـ بايرن ميونيخ

السبت، 17 يونيو 2023 - 16:32

كتب : FilGoal

ساجد زكريا - المصرية للاتصالات

انضم ساجد زكريا الظهير الأيمن للمصرية للاتصالات إلى الفريق العالمي لبايرن ميونيخ الذي تم إنشائه لاكتشاف المواهب من مختلف أنحاء العالم.

ويتواجد ساجد زكريا رفقة 22 لاعبا وسيتدربون تحت قيادة أحد أساطير بايرن روي ماكاي.

ويعد ساجد هو العربي الوحيد في قائمة بايرن ومن بين أربعة أفارقة إذ أن الثلاثي الآخر من نيجيريا.

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وعلى مدار الـ12 يوما المقبلين سيخوض بايرن ثلاث مباريات ودية في مقر نادي أرجنتينيوس جونيورز والذي سيخوضون ودية ضده.

فيما ستكون الودية الأولى ضد إستوديانتيس والأخيرة ضد ريفير بليت.

وستقام المباريات أيام 20 و23 و27 يونيو الجاري.

وسبق تواجد العام الماضي حارس مصري مع الفريق العالمي لبايرن وهو مروان صلاح.

ويهدف مشروع الفريق العالمي لبايرن إلى إعطاء الفرصة للمواهب تحت 19عاما للتدرب في أجواء احترافية ليصبحوا لاعبين محترفين.

ويعد ذلك العام هي المرة الثالثة التي يقوم فيها بايرن بتكوين فريقه العالمي لاكتشاف المواهب.

وسبق ووقع بايرن مع دانيال فرانسيس لينضم للفريق وهو حاليا معار في النمسا لنادي أوستريا كلاجينفورت.

كما انتقل جوزيه مولاتو وجاكوف زاجا إلى الدوري الأمريكي ويلعبان في صفوف دالاس.

كما أن ستة لاعبين من نسخة العام الماضي ومن بين 22 لاعبا لعبوا بشكل احترافي الموسم الحالي مع مختلف الأندية وفقا لموقع بايرن الرسمي.

ساجد زكريا بايرن ميونيخ
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