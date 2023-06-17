35 لاعبا في 26 فريقا.. تعرف على ترتيب هدافي الدرجة الثانية بالكامل

ضمنت أندية زد والجونة وبلدية المحلة مقاعدها في الموسم المقبل من مسابقة الدوري الممتاز.

وصعد زد عن مجموعة القاهرة، وخطف الجونة بطاقة التأهل من مجموعة الصعيد فيما تأهل بلدية المحلة عن مجموعة بحري.

وشهد دوري الدرجة الثانية المصري في موسمه المنصرم صراعا شراسا على لقب الهداف في كل مجموعة من المجموعات الثلاث.

وتصدر رجب مارو مهاجم لافيينا صدارة هدافي مجموعة الصعيد برصيد 16 هدفا.

فيما تصدر علي حسين مهاجم وادي دجلة هدافي مجموعة القاهرة برصيد 15 هدفا.

واعتلى وحيد محسن مهاجم بلدية المحلة قائمة هدافي مجموعة بحري برصيد 12 هدفا.

وجاء ترتيب هدافي دوري الدرجة الثانية كالتالي:

المجموعة الأولى

رجب مارو - لافيينا - 16 هدف

حسام إيفونا - الجونة - 13 هدف

هشام نيمار - لافيينا - 11هدف

مصطفى صدفة - بترول أسيوط - 10 أهداف

أحمد ترك - الجونة - 10 أهداف

فوزي شعبان - الألومنيوم - 9 أهداف

مصطفى أوتاكا - شبان قنا - 9 أهداف

كريم حسن - المنيا - 9 أهداف

صامويل أوتو - تليفونات بني سويف 8 أهداف

يوسف عطاي - المقاصة - 8 أهداف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجموعة الثانية

علي حسين - وادي دجلة - 15 هدف

إسماعيل بامبا - بتروجت - 12 هدف

محمد سمير- زد - 11هدف

محمود عبد العاطي - إيسترن كومباني - 10 أهداف

عبد الرحمن فؤاد بودي - الاتصالات - 9 أهداف

مصطفى سلطان - زد - 9 أهداف

محمود دياسطي - وادي دجلة - 9 أهداف

أكرم عبد ربه - القناة - 8 أهداف

جون افيري - بورتو - 8 أهداف

عمرو مصطفى - منتخب السويس - 8 أهداف

اوجستين اوتو - 8 أهداف (7 مع الترسانة وهدف مع المستقبل)

توفيق محمد - بتروجت - 7 أهداف

بدر موسى - الإنتاج الحربي -7 أهداف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجموعة الثالثة

وحيد محسن - بلدية المحلة - 12 هدف

احمد جمعه - بروكسي - 10 هدف

عبد الرحمن الدح - طنطا - 10 هدف

مؤمن محسن - جمهورية شبين - 9 أهداف

ميدو جمال - طنطا - 9 أهداف

عوض التهامي - كفر الشيخ - 8 أهداف

اسلام سمير - بلدية المحلة - 8 أهداف

كريم اشرف - دكرنس - 8 أهداف

شريف اشرف - ابو قير للأسمدة -7 اهداف

محمود بصلة - كفر الشيخ -7 أهداف

محمود أجوجو - أبو قير للأسمدة -7 أهداف

إسلام جمارك - سبورتنج -7 أهداف