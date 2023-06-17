اتحاد الكرة يعلن تفاصيل شراكته مع "بوما" في مؤتمر صحفي

يعقد اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام غدا الأحد مؤتمرا صحفيا في الثانية ظهرا للإعلان عن تفاصيل الشراكة مع شركة "بوما" للملابس الرياضية.

وتتولى شركة بوما رعاية الملابس الرياضية للمنتخبات المصرية المختلفة للمرة الثالثة في التاريخ بعد مرة أولى من 1999 لـ2004 ومن 2006 لـ2012.

فيما بدأت المرة الثالثة من عام 2019.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة جنوب السودان غدا الأحد وديا في المغرب في إطار التوقف الدولي الجاري.

وكان منتخب مصر فاز على غينيا بهدفين لهدف قبل عدة أيام ليتأهل رسميا لكأس أمم إفريقيا 2023.

يذكر أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قرر إراحة ستة لاعبين من المباراة المقبلة وهم محمد صلاح ومحمد الشناوي وعمر مرموش ومصطفى محمد وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم.