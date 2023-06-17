دي مارزيو: مودريتش رفض عرض الهلال

رفض لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد العرض المقدم لضمه من قبل الهلال السعودي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فإن مورديتش رفض عرضا يستمر لثلاث سنوات مقابل 200 مليون يورو.

وبناء عليه ينوي اللاعب الكرواتي الاستمرار مع ريال مدريد لعام آخر.

ويرى مودريتش وفقا للتقرير أن عائلته مستمتعة بالعيش في العاصمة الإسبانية مدريد ولا تفضل الرحيل عنها.

وانتهى تعاقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي واعتاد صاحب الـ37 عاما مؤخرا تجديد تعاقده كل موسم بالاتفاق مع إدارة النادي الإسباني.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد قادما من توتنام في عام 2012 مقابل 35 مليون يورو.

ويعد الهلال هو أحد الأندية السعودية التي لم تضم لاعبا عالميا حتى الآن بعدما ظفر النصر بكريستيانو رونالدو والاتحاد بكريم بنزيمة.