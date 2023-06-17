مران الزمالك – غياب ناصر منسي.. وفقرة تدريبية خاصة تحضيرا لمواجهة فاركو

غاب ناصر منسي مهاجم الزمالك عن التدريبات الجماعية اليوم السبت، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة فاركو المرتقبة في كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم 23 يونيو الجاري ضمن ثمن نهائي كأس مصر.

وحصل ناصر منسي على إذن من الجهاز الفني للفريق بقايدة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بسبب ظروف خاصة.

ومن المنتظر أن يعود منسي للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي غدا الأحد.

فقرة خاصة

خصص الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وتولى أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق الإشراف على هذه الفقرة وحرص على توجيه اللاعبين وذلك استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

كما خاض لاعبوالزمالك فقرة بدنية وتأهيلية قوية، إذ عمل أوسوريو على رفع الحمل البدني للاعبي الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

وكان الزمالك قد تأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر عقب الفوز على بروكسي 3-2 في دور الـ32 من المسابقة.