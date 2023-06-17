مران الزمالك – غياب ناصر منسي.. وفقرة تدريبية خاصة تحضيرا لمواجهة فاركو

السبت، 17 يونيو 2023 - 14:45

كتب : أحمد شوقي صلاح

أوسوريو يقود مران الزمالك

غاب ناصر منسي مهاجم الزمالك عن التدريبات الجماعية اليوم السبت، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة فاركو المرتقبة في كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم 23 يونيو الجاري ضمن ثمن نهائي كأس مصر.

وحصل ناصر منسي على إذن من الجهاز الفني للفريق بقايدة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بسبب ظروف خاصة.

أخبار متعلقة:
فوت ميركاتو: النصر يفاوض تشيلسي لضم زياش 86 تغييرا فنيا في الدرجة الثانية لـ48 فريقا أحمد ياسر ريان: فيتوريا دائم الحديث عن أفكاره الهجومية إمام عاشور يتواجد في مران الزمالك

ومن المنتظر أن يعود منسي للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي غدا الأحد.

فقرة خاصة

خصص الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وتولى أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق الإشراف على هذه الفقرة وحرص على توجيه اللاعبين وذلك استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

كما خاض لاعبوالزمالك فقرة بدنية وتأهيلية قوية، إذ عمل أوسوريو على رفع الحمل البدني للاعبي الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

وكان الزمالك قد تأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر عقب الفوز على بروكسي 3-2 في دور الـ32 من المسابقة.

الزمالك ناصر منسي أوسوريو
نرشح لكم
اتحاد الكرة يعلن تفاصيل شراكته مع "بوما" في مؤتمر صحفي وكيل الجلاسي لـ في الجول: أزمة تصريحاته عن الزمالك؟ الخطأ على مقدم البرنامج.. والطموح أمر طبيعي أحمد ياسر ريان: فيتوريا دائم الحديث عن أفكاره الهجومية إمام عاشور يتواجد في مران الزمالك مهند لاشين: مواجهة جنوب السودان مهمة.. وصلاح حريص على هذا الأمر أحمد مرتضى: ما حدث مع سيدات الطائرة نموذج للعمل.. ويتبقى لي أمرين و"أقفل اللعبة" المصري يصدر بيانا بشأن أزمة تصريحات الجلاسي تقرير تونسي: الزمالك يتفق مع المثلوثي على تجديد التعاقد
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يعلن تفاصيل شراكته مع "بوما" في مؤتمر صحفي 10 دقيقة | منتخب مصر
دي مارزيو: مودريتش رفض عرض الهلال 49 دقيقة | الدوري الإسباني
وكيل الجلاسي لـ في الجول: أزمة تصريحاته عن الزمالك؟ الخطأ على مقدم البرنامج.. والطموح أمر طبيعي 54 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك – غياب ناصر منسي.. وفقرة تدريبية خاصة تحضيرا لمواجهة فاركو ساعة | الكرة المصرية
فوت ميركاتو: النصر يفاوض تشيلسي لضم زياش ساعة | الدوري الإنجليزي
86 تغييرا فنيا في الدرجة الثانية لـ48 فريقا 2 ساعة | الدرجة الثانية
أحمد ياسر ريان: فيتوريا دائم الحديث عن أفكاره الهجومية 2 ساعة | منتخب مصر
إمام عاشور يتواجد في مران الزمالك 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 2 انتهى نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 3 سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية 4 شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي