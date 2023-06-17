86 تغييرا في الدرجة الثانية لـ48 فريقا

شهد دوري الدرجة الثانية في موسمه المنصرم 86 تغييرا في الأجهزة الفنية من أصل 48 فريقا.

ولم يكن هناك سوى 14 فريقا فقط الذين لم يغيروا أي من مدربيهم طوال الموسم.

وصعد للدوري الممتاز الموسم المقبل كل من زد والجونة وبلدية المحلة.

فما هي التغييرات التي حدثت على مدار موسم 2022-2023 ومن هم الأندية التي حافظت على مدربيها؟

المجموعة الأولى

لم تغير تلك الأندية مدربيها طوال الموسم وهم لا فيينا وبترول أسيوط ومصر للمقاصة والجونة فيما غير 12 فريقا مدربيهم.

المجموعة الثانية

لم تغير تلك الأندية مدربيها طوال الموسم وهم زد ووادي دجلة والقناة والمصرية للاتصالات فيما غير 12 فريقا مدربيهم.

المجموعة الثالثة

لم تغير تلك الأندية مدربيها طوال الموسم وهم بلدية المحلة وطنطا وأبو قير للأسمدة وجمهورية شبين وبروكسي وسبورتنج فيما غير 10 فرق مدربيهم.

وجاءت التغييرات خلال الموسم كالتالي:

1- إقالة أحمد كمال من كهرباء الإسماعيلية وتعيين صلاح أبو الفتوح.

2- إقالة عبد الناصر محمد من الإنتاج الحربي وتعيين سيد عيد.

3- استقالة سعيد ابراهيم من الألومنيوم بعد الجولة الثالثة وتعيين حسن خيري

4- استقالة نادر السيد بعد الجولة الثالثة من مركز شباب طامية وتعيين فؤاد سلامة

5- استقالة محمد عبد الله من بايونيرز بعد الجولة الرابعة وتعيين حسن موسى

6- استقالة حسن خيري من الألومنيوم بعد مباراة الجولة الرابعة وتعيين ابو طالب العيسوي

7- استقالة حاتم حسن بعد الجولة الرابعة من الهلال وتعيين حوده الترك

8- استقالة أحمد عبد الغني من الفيوم بعد الجولة الرابعة وتعيين خالد اينو

9- استقالة امير عزمي مجاهد من تدريب المنيا بعد الجولة الرابعة وتعيين شريف الخشاب

10- استقالة هاني عرفه المدير الفني لنادي الإعلاميين بعد الجولة الرابعة وتعيبن علاء ابراهيم

11- استقالة هيثم سمير من تدريب المدينة المنورة بعد الجولة الرابعة وتعيين شديد قناوي

12- استقالة محمد حسن من تدريب مستقبل وطن بعد الجولة الرابعة وتعيين سامر عبد الرحمن

13- استقالة صلاح ابو الفتوح من كهرباء الإسماعيلية بعد الجولة الرابعة وتعيين أشرف خضر

14- استقالة ايمن الجمل من كفر الشيخ بعد الجولة الخامسة وتعيين عبد الفتاح عبد الرازق

15- استقالة محمد صلاح من تدريب السكة الحديد بعد الجولة الخامسة وتعيين امير عزمي مجاهد

16- استقالة حودة الترك من هلال مطروح وتعيين عبد العظيم هنيدي

17- استقالة هيثم شعبان من بتروجت وتعيين سيد عيد

18- استقالة محمد كابوريا من تدريب تليفونات بني سويف بعد الجولة السادسة وتعيين عماد احمد مؤقتا لمدة مباراة

19- رحيل عماد احمد المدرب المؤقت للتليفونات وتعيين عماد عابدين

20- استقالة شريف الخشاب من تدريب المنيا وتعيين محمد عبد المجيد بيبو

21- استقالة ابو العنين شحاتة من تدريب المجد السكندري بعد الجولة السابعة وتعيين المدربين المساعدين عادل عبد العزيز وامير قيصر بصفة مؤقته لمدة مباراة

22- رحيل الجهاز المؤقت للمجد بقيادة أمير قيصروعادل عبد العزيز وتعيين ابراهيم سعيد

23- استقالة حسام عبد العال من تدريب دكرنس بعد الجولة السابعة وتعيين سعيد صبحي

24- إقالة رمضان السيد من تدريب الأوليمبي بعد الجولة السابعة وتعيين شريف الخشاب

25- استقالة سيد عيد من تدريب الإنتاج الحربي وتعيين حسام عبد العال

26- استقالة حسن موسى من بايونيرز وتعيين حسن كفته

27- استقالة ياسر رضوان من تدريب النصر وتعيين طارق السيد

28- إقالة علاء ابراهيم من تدريب الإعلاميين وتعيين ضياء درويش مؤقتا

29- إقالة هشام زكريا من تدريب إيسترن كومباني وتعيين محمد صلاح

30- إقالة محمد عبد المجيد بيبو من المنيا وتعيين نبيل محمود

31- اقالة هيثم صالح من أسمنت أسيوط وتعيين جونزاليس

32-استقالة عطية صابر من تدريب المصري بالسلوم وتعيين طارق عبد الله

33- رحيل ضياء درويش من الإعلاميين وتعيين ابو العنين شحاته

34- رحيل حسن كفته من بايونيرز وتعيين عيد مرازيق

35-رحيل كرم جابر من العبور وتعيين هاني العقبي

36- استقالة ياسر عبد الواحد من الحمام وتعيين تامر فاروق

37-استقالة عبد اللطيف الدوماني من نبروه وتعيين ياسرعبد الواحد

38- استقالة حسام عبد العال من تدريب الإنتاج الحربي وتعيين مصطفى عبده

39- استقالة أشرف عرب من تدريب النصر للتعدين وتعيين حسن عبد المنعم

40-استقالة شريف الخشاب من تدريب الأوليمبي وتعيين حسام عبد العال

41-استقالة محمد صلاح من تدريب إيسترن كومباني وتعيين ابو بكر فودة

42-استقالة فؤاد سلامة من تدريب مركز شباب طامية وتعيين رمضان رجب

43-استقالة هاني العقبي من تدريب العبور وتعيين عطية السيد

44-استقالة ابراهيم سعيد من تدريب المجد السكندري وتعيين حودة الترك

45-استقالة رضا عطيطو من كهرباء الإسماعيلية وتعيين أحمد العجوز

46- استقالة أحمد ساري من تدريب المنصورة وتعيين ياسر تحسين

47- استقالة عماد عابدين من تدريب تليفونات بني سويف وتعيين فؤاد سلامة

48_ استقالة سعيد صبحي من دكرنس وتعيين سعيد عبد العزيز

49_ استقالة كمال الزين من شبان قنا وتعيين حمادة الخطيب

50_ استقالة محمود التركي من تدريب المجد وتعيين محمد كيتا

51_ استقالة خالد اينو من الفيوم وتعيين أحمد فاروق

52_استقالة ياسرالكناني من تدريب منتخب السويس و تعيين أحمد ساري

53- استقالة ياسر تحسين من تدريب المنصورة وتعيين ياسر الكناني

54- استقالة ابو العنين شحاتة من تدريب الإعلاميين وتعيين محمد شعراوي

55- استقالة سعد فاروق من تدريب ديروط وتعيين محمد حسن

56- استقالة رمضان رجب من طامية وتعيين احمد بكري

57-استقالة محمد كيتا من تدريب المجد وتعيين كرم جابر

58- استقالة إبراهيم صدقي من ملوي وتعيين محمود فرغلي

59- استقالة عبد الفتاح عبد الرازق من تدريب كفر الشيخ وتعيين كرم جابر

60- استقالة كرم جابر من تدريب المجد وتعيين ياسر رضوان

61-استقالة محمد حسن من تدريب ديروط وتعيين علاء ابراهيم

62-استقالة ابو بكر فودة من إيسترن كومباني ثم تعيين احمد اسماعيل مؤقتا

63-رحيل المدرب المؤقت احمد اسماعيل من إيسترن كومباني بعد مباراة واحدة وتعيين أشرف ريان

64_ استقالة طارق السيد من تدريب النصر وتعيين أشرف توفيق

65- استقالة خالد عيد من الترسانة وتعيين حسين شكري

66-استقالة محمد شعراوي من الإعلاميين وتعيين ياسر راشد

67-استقالة سعيد عبد العزيز من تدريب دكرنس وتعيين حسام عبد العال

68-استقالة ابو طالب العيسوي من تدريب الألومنيوم وتعيين عبد الرحيم همام

69- استقالة حسام عبدالعال من تدريب الاوليمبي وتعيين سعيد عبد العزيز

70- استقالة عيد مرازيق من تدريب بايونيرز وتعيين عبد اللطيف الدوماني

71_ استقالة أشرف توفيق من بورتو وتعيين عمرو الدالي

72- إقالة علي عاشور من كيما اسوان وتعيين عيد مرازيق

73- إقالة احمد فاروق من الفيوم وتعيين عصام خير الله

74- استقالة احمد بكري من طامية وتعيين نادر السيد

75_ استقالة فؤاد سلامة من تليفونات بني سويف وتعيين محمد كابوريا

76- استقالة ياسر رضوان من المجد السكندري وتعيين حودة التركي

77_ استقالة سامر عبد الرحمن من تدريب المستقبل وتعيين محمد حسن

78- استقالة ياسر عبد الواحد من تدريب نبروه وتعيين محمد النحاس

79- استقالة كرم جابر من تدريب كفر الشيخ وتعيين هشام السعيد مؤقتا

80- استقالة حمادة الخطيب من تدريب نادي شبان قنا وتعيين محمد عيسى

81- استقالة سعيد عبد العزيز من تدريب الاوليمبي

82- استقالة هشام السعيد من تدريب كفر الشيخ وتعيين حمادة العش

83_ استقالة عصام خير الله من الفيوم وتعيين محمد عبد الجليل

84- استقالة محمد النحاس من تدريب نبروه

85- استقالة أحمد ساري من تدريب منتخب السويس بعد الجولة 29 وتعيين محمد اينو

86- استقالة أشرف ريان من تدريب إيسترن كومباني بعد الجولة29 وتعيين خالد عبد العظيم