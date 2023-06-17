أحمد ياسر ريان: فيتوريا دائم الحديث عن أفكاره الهجومية

السبت، 17 يونيو 2023 - 13:41

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

شدد أحمد ياسر ريان مهاجم منتخب مصر ونادي سيراميكا كليوباترا على أهمية الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب غينيا.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية هي الأولى في التاريخ أمام جنوب السودان.

وقال أحمد ياسر ريان عبر أون تايم سبورتس: "حققنا المطلوب في مواجهة غينيا وحصلنا على ما نريده من المباراة، التأهل إلى بطولة أمم إفريقيا كان مهما".

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وأضاف "ضمان التأهل إلى أمم إفريقيا مع وجود عدد كبير من اللاعبين الذين انضموا للمنتخب لأول مرة يمنح الثقة".

وأتم "فيتوريا دائم الحديث معنا عن أفكاره الهجومية وضرورة إنهاء الفرص واستغلالها خاصة في المباريات الحاسمة".

وحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023 بالفوز على غينيا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات في مباراة أقيمت على استاد مراكش بالمغرب.

وأقيمت المباراة في المغرب لعدم حصول ملاعب غينيا على تراخيص الاتحاد الإفريقي لإقامة المباريات الدولية عليها.

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى 12 نقطة في الصدارة وضمنها بفضل انتصاره على غينيا ذهابا وإيابا.

وينتظر منتخب مصر مواجهة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات في سبتمبر المقبل.

فيما ينتظر منتخب غينيا الجولة الأخيرة لحسم تأهله حيث توقف رصيده عند 9 نقاط.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم إفريقيا للمرة الـ 26 في تاريخه والرابعة على التوالي.

وأصبح الفراعنة ثامن المتأهلين بعد كوت ديفوار المستضيفة والمغرب وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو.

وأصبح البرتغالي روي فيتوريا صاحب أفضل انطلاقة مع منتخب مصر منذ عام 2000، حيث حقق 6 انتصارات متتالية متفوقا على الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي حقق 5 انتصارات متتالية في بداية مشواره مع الفراعنة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 18 يونيو 2023.

وتنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ويُذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.

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