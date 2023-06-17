إمام عاشور يتواجد في مران الزمالك

السبت، 17 يونيو 2023 - 12:58

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

حرص إمام عاشور لاعب نادي ميتيلاند الدنماركي على التواجد في مران فريقه السابق (الزمالك).

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم 23 يونيو الجاري ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.

وتواجد عاشور في مران الزمالك لمساندة اللاعبين قبل مباراة فاركو المقبلة في كأس مصر.

أخبار متعلقة:
عودة بيرهالتر لـ منتخب أمريكا.. حكاية أزمة عائلية كادت تطيح بأمال أمة بأكملها مهند لاشين: مواجهة جنوب السودان مهمة.. وصلاح حريص على هذا الأمر أحمد مرتضى: ما حدث مع سيدات الطائرة نموذج للعمل.. ويتبقى لي أمرين و"أقفل اللعبة" المصري يصدر بيانا بشأن أزمة تصريحات الجلاسي

وحرص إمام عاشور على متابعة المران ومصافحة زملائه وأعضاء الجهاز الفني للزمالك.

عاشور إلى القاهرة بعد الإصابة التي لحقت به مع فريق ميتيلاند وغيابه لنهاية الموسم عن مباريات فريقه.

وانضم إمام عاشور إلى ميتيلاند قادما من الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية.

وشارك إمام مع الفريق في سبع مباريات سجل خلالهم هدفين.

الزمالك ميتيلاند إمام عاشور
نرشح لكم
مهند لاشين: مواجهة جنوب السودان مهمة.. وصلاح حريص على هذا الأمر أحمد مرتضى: ما حدث مع سيدات الطائرة نموذج للعمل.. ويتبقى لي أمرين و"أقفل اللعبة" المصري يصدر بيانا بشأن أزمة تصريحات الجلاسي تقرير تونسي: الزمالك يتفق مع المثلوثي على تجديد التعاقد إلياس الجلاسي: الزمالك فاوضني.. وبعض لاعبيه يضرون بزملائهم الجيدين طبيب الأهلي يكشف: كواليس غياب وعودة الشناوي.. موقف توفيق وفؤاد وسبب بكائه وكيل كولر: رفضنا عدة عروض.. وأنصحه بالاستمرار مع الأهلي رامي ربيعة يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك
أخر الأخبار
إمام عاشور يتواجد في مران الزمالك 6 دقيقة | الكرة المصرية
عودة بيرهالتر لـ منتخب أمريكا.. حكاية أزمة عائلية كادت تطيح بأمال أمة بأكملها 11 دقيقة | تقرير في الجول
مهند لاشين: مواجهة جنوب السودان مهمة.. وصلاح حريص على هذا الأمر 27 دقيقة | منتخب مصر
أحمد مرتضى: ما حدث مع سيدات الطائرة نموذج للعمل.. ويتبقى لي أمرين و"أقفل اللعبة" 50 دقيقة | الكرة المصرية
المصري يصدر بيانا بشأن أزمة تصريحات الجلاسي ساعة | الدوري المصري
تقرير تونسي: الزمالك يتفق مع المثلوثي على تجديد التعاقد ساعة | الكرة المصرية
إلياس الجلاسي: الزمالك فاوضني.. وبعض لاعبيه يضرون بزملائهم الجيدين ساعة | الدوري المصري
تقرير: اتحاد جدة يعيد كوستا إلى ليدز 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 3 انتهى نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 4 سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية