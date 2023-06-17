إمام عاشور يتواجد في مران الزمالك
السبت، 17 يونيو 2023 - 12:58
كتب : FilGoal
حرص إمام عاشور لاعب نادي ميتيلاند الدنماركي على التواجد في مران فريقه السابق (الزمالك).
ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم 23 يونيو الجاري ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.
وتواجد عاشور في مران الزمالك لمساندة اللاعبين قبل مباراة فاركو المقبلة في كأس مصر.
وحرص إمام عاشور على متابعة المران ومصافحة زملائه وأعضاء الجهاز الفني للزمالك.
عاشور إلى القاهرة بعد الإصابة التي لحقت به مع فريق ميتيلاند وغيابه لنهاية الموسم عن مباريات فريقه.
وانضم إمام عاشور إلى ميتيلاند قادما من الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية.
وشارك إمام مع الفريق في سبع مباريات سجل خلالهم هدفين.
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