مهند لاشين: مواجهة جنوب السودان مهمة.. وصلاح حريص على هذا الأمر

شدد مهند لاشين لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر على أهمية مباراة الفراعنة أمام جنوب السودان.

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية هي الأولى في التاريخ أمام جنوب السودان.

وقال لاشين عبر "اون تايم سبورتس": "طموح منتخب مصر هو حصد البطولات التي نلعب بها، مباراة غينيا كانت مهمة وكنا نبحث عن الفوز من أجل ضمان التأهل لبطولة أمم إفريقيا، وهذا ما حدث".

وأضاف "جميع اللاعبين لديهم نفس الدوافع وهي التواجد واللعب وحصد البطولة، والمجموعة التي تتواجد في منتخب مصر تكون هي الأبرز بكل تأكيد".

وشدد "مباراة جنوب السودان ستكون مهمة لكي يرى المدير الفني العديد من اللاعبين، وفرصة لكسب ثقته، وزيادة عدد العناصر الجاهزة في المنتخب".

واختتم : "قميص منتخب مصر دائما مسؤولية، والجميع يعلم هذه المسؤولية. محمد صلاح واللاعبين الكبار حريصون دائما على منحنا النصائح".