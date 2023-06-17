أحمد مرتضى: ما حدث مع سيدات الطائرة نموذج للعمل.. ويتبقى لي أمرين و"أقفل اللعبة"

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات إن العمل الذي حدث مع سيدات الطائرة الموسم الماضي يعد نموذج للخطوات الصحيحة نحو التتويج بالبطولات.

كما كشف أحمد مرتضى عن أمرين يتمنى تحقيقهما ليكون أتم عمله في الزمالك.

وشهد الموسم الماضي تتويج فريق سيدات الطائرة في الزمالك ببطولة إفريقيا بالإضافة لكأس مصر.

وتحدث أحمد مرتضى لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "أنا وقعي حينما أصل لمرحلة ما أرى أنني لن أقدم أي جديد أترك المهمة لجيل بعدي وهذه سنة الحياة".

وواصل "أنا شخصيا كل أملي يتبقى لي بناء فرع 6 أكتوبر وأتوج بدوري أبطال إفريقيا و"هبقى قفلت اللعبة" وسأصبح راضيا".

وأردف "لقد عملت في كل شيء شاركت في كتابة العقود وأدخلت مئات الملايين من الجنيهات للزمالك، وجلبت أفضل اللاعبين وتوجت ببطولات في كل الألعاب التي أريدها".

وأتم "ما حدث في فريق سيدات الطائرة الموسم الماضي نموذج لو عملت بشكل صحيح ستحصل على كل شيء، وفر لي كل شيء وخطط ستتوج في النهاية، كان تحدي شخصي لي أن نتوج ببطولة لم نحصل عليها من قبل في تلك اللعبة".