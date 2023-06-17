تقرير تونسي: الزمالك يتفق مع المثلوثي على تجديد التعاقد

اتفق الزمالك مع حمزة المثلوثي على تجديد تعاقده بحسب إذاعة موزاييك التونسية.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك الزمالك

وينتهي تعاقد المثلوثي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن الزمالك توصل إلى اتفاق مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمزة المثلوثي، يقضي بتجديد عقده مع الفريق لموسمين إضافيين.

وانضم المثلوثي قادما في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الصفاقسي التونسي.

وخاض المثلوثي الموسم الجاري 29 مباراة بقميص الزمالك في جميع المسابقات وسجل هدفا وصنع آخر.

وظهر المثلوثي في 65 مباراة بقميص الأبيض منذ انضمامه وصنع خلالها 3 أهداف.

وحقق مع الفريق لقبي للدوري المصري موسمين متتاليين، ولقب كأس مصر.