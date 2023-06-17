تقرير: اتحاد جدة يعيد كوستا إلى ليدز

بات الأنجولي هيلدر كوستا أول الراحلين عن اتحاد جدة السعودي في الموسم الجديد.

ولعب كوستا خلال الموسم المنصرم مع الاتحاد على سبيل الإعارة من ليدز يونايتد مع وجود بند بأحقية الشراء.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن كوستا سيعود إلى ليدز يونايتد بعد انتهاء فترة إعارته في الشهر الجاري.

وأوضحت التقارير أن مسؤولي الاتحاد لم يبلغوا اللاعب بتفعيل بند التمديد أو الشراء بالعقد الموجود بين الطرفين في الوقت المحدد، ما يعني خروجه من حسابات النمور في الموسم المقبل.

وانضم كوستا إلى الاتحاد في أغسطس الماضي قادمًا من ليدز، بتوصية من البرتغالي نونو سانتو الذي أشرف عليه مع وولفرهامبتون 2017 حتى 2018.

وشارك الجناح الأنجولي بقميص الاتحاد في 20 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 1، بمجموع دقائق 1497.

وساهم كوستا في تتويج اتحاد جدة بلقب دوري روشن السعودي في الموسم المنصرم.

كما انضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، مع الثنائي أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا وانضم إليهم الأهلي ومانشستر سيتي.