مواعيد مباريات اليوم السبت 17-6-2023 والقنوات الناقلة.. تصفيات إفريقيا وأوروبا

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات على المستوى الإفريقي والأوروبي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 ويورو 2024.

ويلتقي منتخب غينيا الاستوائية بمنافسه تونس في تمام السادسة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويواجه منتخب جنوب إفريقيا منافسه المغرب في الوقت ذاته.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

ويواجه منتخب بوتسوانا منافسه ليبيا في السابعة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وفي تصفيات يورو 2024 سيواحه منتخب البرتغال منافسه البوسنة والهرسك في العاشرة إلا ربع مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ويلتقي منتخب بلجيكا بمنافسه النمسا في الوقت ذاته عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

ويلتقي منتخب النرويج مع اسكتلندا في السابعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

ويواجه منتخب البرازيل منافسه غينيا وديا في العاشرة والنصف مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها اضغط هنا