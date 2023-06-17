العاشرة بلا هزيمة.. كولومبيا تفوز على العراق وديا

السبت، 17 يونيو 2023 - 01:26

كتب : FilGoal

العراق

تغلب منتخب كولومبيا على العراق بهدف دون رد في مباراة ودية جمعتهما على هامش التوقف الدولي الأخير لموسم 2022-2023.

وشهدت المباراة خروج مبكر للعراقي كيفين يعقوب، ليأتي أحمد يحيى علوان بدلا منه في الدقيقة 23.

الهدف الوحيد أتى في الدقيقة 76 من ماتيو كاسييرا، بعد دقيقتين فقط من نزوله على حساب رافاييل بوري.

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كما أتى الهدف بصناعة بديل آخر حل في الدقيقة 59، وهو جون أرياس، الذي أتى بدلا من خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس.

وكان منتخب العراق قد خاض مباراة ودية في مارس الماضي ضد روسيا، وانتهت بخسارته 2-0.

وهذه عاشر مباراة لمنتخب كولومبيا على التوالي بدون هزيمة.

يذكر أن منتخب العراق توج بكأس الخليج العربي "خليجي 25" في يناير الماضي بالفوز على عمان في المباراة النهائية.

منتخب كولومبيا منتخب العراق
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