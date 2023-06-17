في مباراة اعتزال زميل زيدان السابق.. بولندا تنتصر على ألمانيا بتسديدة واحدة مقابل 27

انتصرت بولندا على ألمانيا وديا بهدف دون رد في مباراة شهدت إعلان ياكوب بواشتكوفسكي اعتزاله اللعب دوليا.

ويعد ياكوب والمُلقب بـ "كوبا" صاحب الـ 37 عاما ثاني أكثر لاعب تمثيلا لمنتخب بولندا برصيد 109 مباراة.

وشهدت المباراة خروجه في الدقيقة 16 –وهو رقم قميصه مع المنتخب- وسط تصفيق من الجماهير وممر شرفي من زملائه.

ويعد ياكوب من أساطير بوروسيا دورتموند الألماني إذ بقى مع الفريق لمدة 9 مواسم حقق خلالها لقب الدوري الألماني مرتين والسوبر 3 مرات وكأس ألمانيا مرة وحيدة وخسر نهائي دوري الأبطال 2013.

وينشط المخضرم في صفوف ويسلا كراكوف البولندي الذي بدأ مسيرته من خلاله ويعد مالكا للنادي أيضا بنسبة 26%، حيث انضم للفريق دون أن يتقاضى أجرا على أمل أن يبعده عن الإفلاس.

وتزامل كوبا مع محمد زيدان في 42 مباراة خلال موسمين بقميص دورتموند تحت قيادة يورجن كلوب.

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وسجل ياكوب كيفور مدافع بولندا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

هدف جاء من التسديدة الوحيدة لأصحاب الأرض بين القائمين والعارضة طيلة 90 دقيقة من أصل 2.

وشهدت المباراة فرص عديدة للألمان وصلت لــ 27 تسديدة منها 10 على المرمى، واستحواذ وصل لـ 67%، لكن دون هز الشباك.

ولأول مرة تنتصر بولندا على ألمانيا منذ الفوز في تصفيات يورو 2016 في أكتوبر 2014 بنتيجة 2-0 أي من 9 سنوات.