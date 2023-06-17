وكيل كولر: رفضنا عدة عروض.. وأنصحه بالاستمرار مع الأهلي

تحدث نينو لامبارتي وكيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي عن مستقبل المدرب مع الفريق وموقفه من العروض المقدمة له.

وقاد كولر الأهلي للتتويج بـ 4 ألقاب منذ توليه المهمة منذ بداية الموسم الجاري، بعدما حقق 4 ألقاب طيلة مسيرته من قبل.

وقال وكيل كولر عبر أون تايم سبورتس 1: "عقد كولر مستمر لموسم آخر مع الأهلي، ولم نتحدث حتى الآن عن تجديد التعاقد".

وأضاف "أنصحه بالاستمرار مع الأهلي وهو يستمتع بعمله والإنجازات التي يحققها مع الفريق".

وشدد "حصلنا على بعض العروض وأرادوا الحديث مع المدرب، لكننا رفضنا ذلك".

وعن الصفقات المتوقعة الموسم المقبل أجاب قائلا: "كل مدرب يسعى لضم صفقات قوية بغض النظر عن وجود لاعبين جيدين، وأعلم أنه يتناقش مع النادي لضم صفقات جديدة".

وتطرق للحديث عن نهائي دوري أبطال إفريقيا قائلا: "تحدثت مع خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي بين شوطي نهائي البطولة وطمأنته لأنني شعرت أنه مضطرب وكنت متأكدا من قدرة الفريق على الفوز وقال لي كلمة عربية لم أفهمها".

وأتم "بكل تأكيد مارسيل كولر مدرب طموح ويسعى لتحقيق ألقاب كثيرة مع الأهلي، نعرف الأهلي فهو نادٍ كبير جدا ويسعى لتحقيق الألقاب سواء محليا وإفريقيا".

ويستعد الأهلي لمواصلة مشواره في الدوري المصري حيث تتبقى له 10 مباريات منها 6 مؤجلة على نهاية الموسم.

فيما سيلتقي مع منتخب السويس في دور الـ 32 من كأس مصر 2023.