عاد من جديد.. سكولاري مديرا فنيا لـ أتليتكو مينيرو

أعلن نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي تعيين لويس فيليبي سكولاري مديرا فنيا للفريق حتى ديسمبر 2024.

وسيخلف سكولاري الأرجنتيني إدواردو كوديت الذي استقال من تدريب الفريق الأسبوع الماضي.

المدرب البالغ 74 عاما عاد للتدريب من جديد وسيبدأ المهمة خلال الأيام المقبلة.

📝 Felipão é o novo treinador do #Galo! 🏆 Um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol, Felipão assina com o Galo até dezembro de 2024. Carlos Pracidelli vem como seu auxiliar técnico: https://t.co/xKuzjw3AdY 👴🏻🐔 #FelipãoÉGalo | #GaloPaixãoNacional 🖤🤍 pic.twitter.com/kRxQzYfslt — Atlético (@Atletico) June 16, 2023

وبحسب التقارير فأن البرتغالي برونو لاج مدرب بنفيكا وساوثامبتون كان المرشح الأبرز لكنه فضل البقاء في أوروبا.

ولذلك قرر النادي التوجه لفيليباو الذي أراد تغيير الأجواء حيث تولى منصب المدير التقني في أتليتكو باراناينسي بعد نهاية مشواره التدريبي مع نهاية مشواره التدريبي مع الفريق الموسم الماضي.

وقاد فيليباو الفريق المُلقب بـ الإعصار لنهائي كوبا ليبرتادوريس 2022 وخسر من فلامنجو.

وأشار التقرير أن سكولاري قرر العودة للتدريب مجددا وهو ما جعله يوافق على عرض الفريق المُلقب بـ "الديوك".

ويحتل أتليتكو مينيرو المركز الرابع برصيد 18 نقطة بعد مرور 10 جولات بفارق 6 نقاط عن بوتافوجو المتصدر.

ويقترب الفريق من التأهل لدور الـ 16 من كوبا ليبرتادوريس قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.