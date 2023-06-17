تصفيات يورو 2024 - إنجلترا تسحق مالطا بسهولة.. وفوز تاريخي لـ تركيا وريمونتادا أوكرانيا

سحق منتخب إنجلترا مستضيفه منتخب مالطا بنتيجة 4-0 في الجولة الثالثة من تصفيات يورو 2024 لحساب المجموعة الثالثة.

وعزز الأسود الثلاثة تصدرهم للترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بفارق 6 نقاط عن أقرب المنافسين.

وشهدت المباراة مشاركة ترينت ألكسندر أرنولد في خط الوسط وارتداءه القميص رقم 10.

وتقدم الأسود الثلاثة مبكرا بهدف عكسي سجله فيرناندو أباب بالخطأ في مرماه قبل أن تصل الكرة إلى هاري كين.

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لاعب وسط إنجلترا الجديد، سجل في الدقيقة 28 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء الهدف الثاني لمنتخب بلاده.

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وبعد دقيقتين فقط عزز هاري كين من تقدم إنجلترا بهدف ثالث من علامة الجزاء.

وأصبح هاري كين أول لاعب في تاريخ إنجلترا يسجل 50 هدفا رسميا بقميص الأسود الثلاثة.

في الشوط الثاني أجرى جاريث ساوثجيت تغييرات عدة وواصل لاعبي إنجلترا إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى.

وفي الدقيقة 83 تحصل كالوم ويلسون على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على المدافع انبرى لها وسجلها في الشباك معلنا الهدف الرابع.

المباراة شهدت 15 تسديدة لإنجلترا مقابل 0 لمالطا الذي لم يشكل أي خطورة طيلة 90 دقيقة على مرمى جوردان بيكفورد.

وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ إنجلترا خلال 150 مباراة حُللت للمنتخب ألا يستقبل أي تسديدة بشكل عام خلال 90 دقيقة.

وفي نفس المجموعة انتصر منتخب أوكرانيا على مقدونيا الشمالية بسيناريو مجنون.

تقدم منتخب مقدونيا الشمالية بثنائية في الشوط الأول عن طريق إينس براديهي وإيلف إلماس في الدقيقتين 31 و39.

وانتفض الأوكران في الشوط الثاني فسجل إيليا زاباريني هدف تقليص الفارق في الدقيقة 62.

وسجل يوكهيم كونوبليا هدف التعادل للأصفر والأزرق في الدقيقة 67.

وقبل 7 دقائق على نهاية اللقاء سجل الجناح فيكتور تسيجانكوف هدف الفوز وخطف الثلاث نقاط الأولى في مشوار التصفيات.

وفي المجموعة الرابعة وفي مباراة لا تقل إثارة حقق منتخب تركيا فوزا قاتلا على لاتفيا بنتيجة 3-2 خارج القواعد على ملعب سكونتو.

وعزز الأتراك الصدارة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات بفارق نقطتين عن ويلز التي خسرت من أرمينيا بنتيجة 4-2.

سجل عبد الكريم باردكشي هدف تقدم تركيا في الدقيقة 22، وألغت تقنية الفيديو هدفا للضيوف في الدقيقة 39.

وعدّل إدواردس إمسيس النتيجة 51، وبعد 10 دقائق أضاف جينيكز أوندر الهدف الثاني للأتراك.

إمسيس تعرض للطرد قبل 6 دقائق على نهاية اللقاء بتحصله على بطاقة صفراء ثانية.

ورغم النقص العددي سجل كريستريس توبريس هدف التعادل للاتفيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

المباراة لم تنته عند هذا الحد فسجل البديل إرفين كفهجي هدف الفوز القاتل لتركيا في 90+6 بعد 7 دقائق من مشاركته كبديل في اللقاء.

ولأول مرة تستقبل تركيا وتسجل هدفا في الوقت بدلا من الضائع في تاريخها.