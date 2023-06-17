تصفيات يورو 2024 - فرنسا تهزم جبل طارق.. وزميل تريزيجيه يقود اليونان للفوز

السبت، 17 يونيو 2023 - 00:08

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

تغلب منتخب فرنسا على مضيفه جبل طارق بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

تقدم الديوك سريعا بهدف أوليفييه جيرو في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من كينجسلي كومان.

وفي الدقيقة 45+3 أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني من ركلة جزاء.

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وفي الشوط الثاني شارك راندال كولو مواني وعثمان ديمبيلي وكريستوفر نكونكو بدلا من أوليفييه جيرو وكومان وأنطوان جريزمان في الدقيقة 65.

وأخيرا أتى الهدف الثالث من أيمن مويلحي في مرماه بالخطأ في الدقيقة 78.

وبعد الهدف حل يوسف فوفانا بدلا من إدواردو كامافينجا في الدقيقة 79، وأخيرا أتى أكسيل دياسي في الدقيقة 84 بدلا من إبراهيما كوناتي.

الفوز رفع رصيد فرنسا إلى 9 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة، يليها منتخب اليونان برصيد 6 نقاط من مباراتين.

ويأتي منتخب هولندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين، ويليه أيرلندا رابعا بلا نقاط من مباراتين، ويتذيل منتخب جبل طارق المجموعة بلا نقاط أو أهداف من 3 مباريات.

في المجموعة ذاتها فاز منتخب اليونان على أيرلندا بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدم أناساتازيوس باكاسيتاس لاعب طرابزون سبور الهدف الأول في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

ويلعب باكاسيتاس مع الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه في طرابزون سبور.

وفي الدقيقة 27 تعادل ناثان كولينز، قبل أن ينتصر المنتخب اليوناني بهدف جورجيوس ماسوراس في الدقيقة 49.

وشهدت المباراة طرد مات دوهيرتي ظهير أيرلندا وتوتنام هوتسبر في الدقيقة 95.

وفي المجموعة الثامنة فاز منتخب الدنمارك على أيرلندا الشمالية بهدف دون رد سجله يوناس فيند في الدقيقة 47.

وتغلب منتخب فنلندا على سلوفينيا بهدفين دون رد، فيما فاز منتخب كازاخستان على سان مارينو بثلاثية بيضاء.

وتضم هذه المجموعة 4 فرق تملك 6 نقاط، وهم بالترتيب من الأول للرابع: الدنمارك - فنلندا - كازاخستان - سلوفينيا، يليهم منتخب أيرلندا الشمالية في المركز الخامس بـ 3 نقاط، ويتذيل منتخب سان مارينو المجموعة بلا نقاط أو أهداف.

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