ذا أثليتك: تشيلسي يتوصل لاتفاق لضم نيكولاس جاكسون.. و4 بدائل لتعزيز خط الوسط

اقترب تشيلسي من تعزيز خط هجومه بضم السنغالي نيكولاس جاكسون مهاجم فياريال، بالإضافة لتحديد البدائل في خط الوسط المدافع.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة فأن تشيلسي توصل لاتفاق على البنود الشخصية لضم نيكولاس جاكسون مهاجم فياريال.

وسينضم السنغالي مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ 35 مليون يورو.

وسجل المهاجم البالغ 21 عاما الموسم الماضي 12 هدفا في 26 مباراة بقميص الغواصات الصفراء وصنع 4 أهداف في الدوري الإسباني.

وانضم جاكسون لفياريال في 2019 وبدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2021.

وجذب اهتمام بورنموث في يناير الماضي إلا أن عرض الفريق قوبل بالرفض حينها.

وشارك في كأس العالم 2022 بقميص أسود التيرانجا ولعب كبديل ضد هولندا في دور المجموعات.

وكشف التقرير ذاته أيضا أن تشيلسي حدد 4 لاعبين لتعزيز خط الوسط في ظل رفض برايتون عرض البلوز لضم الإكوادوري موسيس كايسيدو.

ويفكر الفريق اللندني في خيارات: روميرو لافيا من ساوثامبتون، ومانو كوني من بوروسيا مونشنجلادباخ، وساندرو تونالي من ميلان، ونيكولو باريلا من إنتر.

ويواصل تشيلسي محاولة تعزيز صفوف الفريق بأسماء شابة بعدما صرف الفريق في الموسم الماضي ما يزيد عن 600 مليون يورو في سوق الانتقالات.

وسيغيب البلوز الموسم المقبل عن منافسات المسابقات الأوروبية بعدما احتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب بالدوري الإنجليزي.