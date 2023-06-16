كرة صالات - المغرب تحافظ على لقبها وتسحق الكويت بسباعية في نهائي كأس العرب 2023

توج منتخب المغرب بلقب كأس العرب لكرة الصالات 2023 على حساب الكويت بالفوز في المباراة النهائية بنتيجة 7-1.

وأقيمت البطولة في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو الحالي.

وحافظ منتخب المغرب على اللقب للمرة الثالثة على التوالي ليصبح الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة ويليه منتخبا مصر ثم ليبيا برصيد لقبين لكل منتخب.

وسجل سباعية المغرب: إسماعيل أمزال وسفيان شعراوي ويوسف جواد وخالد بو زيد وسفيان بريط ورضا الخياري وسليمان العمران (هدف عكسي) فيما سجل عبد الرحمن الطويل هدف الكويت الوحيد.

#كأس_العرب_لكرة_قدم_الصالات | تهانينا لـ #منتخب_المغرب تحقيقه بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023. مبروووك .. pic.twitter.com/RZil1LPzeU — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) June 16, 2023

وشاركت في منافسات تلك النسخة منتخبات السعودية والمغرب ومصر وليبيا والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2023، حيث أقيمت النسختان الأولى والثانية في مصر عامي 1998 و2005 وتوج المنتخب المصري باللقب في المرتين.

وأقيمت النسخة الثالثة من البطولة في ليبيا عام 2007 وتوج المنتخب الليبي بطلاً، قبل أن يُتوج باللقب مجدداً في النسخة الرابعة بمصر عام 2008.

وتوج منتخب المغرب بلقب نسختي 2021 و2022 والتي أقيمتا في مصر والسعودية على الترتيب.