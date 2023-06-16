خبر في الجول - عرض شفهي من أهلي جدة لـ الشناوي.. وموقف الحارس

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 23:01

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي

تلقى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عرضا شفهيا من أهلي جدة السعودي حسبما علم FilGoal.com.

وساهم الشناوي في الأسبوع الأخير في حصد الأهلي للقب دوري أبطال إفريقيا وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم إفريقيا 2023.

وعلم FilGoal.com أيضا أن المفاوضات لم تصل بعد لمراحل اتفاق بين اللاعب والنادي.

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كما لم يصل عرضا رسميا للأهلي حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب لم يطلب عقد جلسة مع مسؤولي النادي لبحث مستقبله الموسم المقبل كما تردد.

ويستعد الشناوي لإنهاء الموسم بقميص الأهلي حيث منافسات كأس مصر والدوري المصري الممتاز.

وتوج الشناوي الموسم الجاري بلقب كأس مصر 2022 والسوبر المصري 2022 و2023 ودوري أبطال إفريقيا 2023.

وتتبقى للأهلي 10 مباريات في الدوري من أجل حسم اللقب، وكذلك بداية مشواره في كأس مصر 2023 بلقاء منتخب السويس في دور الـ32.

وغادر الشناوي معسكر منتخب مصر بقرار من روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني.

وارتبط اسم الشناوي من قبل بالانتقال لصفوف النصر السعودي في 2021.

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