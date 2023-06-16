خبر في الجول - مفاوضات جادة بين علي ماهر وفريق جزائري.. و3 طلبات للموافقة

دخل علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر في مفاوضات جادة مع أحد أندية القمة في الجزائر حسبما علم FilGoal.com.

ويقود علي ماهر تدريب فيوتشر منذ بداية الموسم الماضي عقب صعوده إلى الدوري الممتاز، بل وقاده لتحقيق لقب كأس الرابطة الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أيضا أن العرض المادي مُغر للمدير الفني وسط عروض عربية أخرى.

وحدد علي ماهر 3 طلبات للموافقة على العرض وهي:

- اصطحاب الجهاز الفني بالكامل.

- تنفيذ طلباته الفنية والمادية.

- حسم المفاوضات بعد نهاية الموسم في مصر إذ ينافس على لقبين رفقة فيوتشر.

ولا زال ينافس فيوتشر على لقبي الدوري المصري وكذلك كأس الرابطة المصرية التي وصل خلالها لنصف النهائي.

وتتبقى لـ فيوتشر 4 مباريات في الدوري المصري ويحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

مع العلم أن الأهلي لديه 6 مباريات مؤجلة ويحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة.

ويلتقي فيوتشر مع المصري في نصف نهائي كأس الرابطة الشهر الجاري من أجل الدفاع عن لقبه.

وقاد علي ماهر فيوتشر في 77 مباراة فاز في 38 وتعادل في 23 وخسر 16 بجميع المسابقات.

وسبق للمدرب البالغ 49 عاما تدريب أندية الأسيوطي وسموحة وإنبي والمصري.