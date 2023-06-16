جريج بيرهالتر يعود لقيادة منتخب أمريكا حتى 2026

أعلن منتخب أمريكا لكرة القدم عودة جريج بيرهالتر لقيادته الفنية نحو كأس العالم 2026 والذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية مع المكسيك وكندا.

وجاء بيان الاتحاد الأمريكي عبر الموقع الرسمي: "عُين جريج بيرهالتر مديرا فنيا للمنتخب حتى كأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك، سيجلب المدرب 3 عقود من الخبرة مع منتخب أمريكا في كأس العالم كلاعب ومدرب".

وسيتولى جريج المسؤولية بدءا من نهاية مشوار منتخب أمريكا في الكأس الذهبية والتي تقام بين 24 يونيو و16 يوليو المقبل.

Gregg Berhalter has been chosen to lead the #USMNT to the 2026 FIFA World Cup » https://t.co/ObcP1tCbvH pic.twitter.com/c85nwVS9to — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) June 16, 2023

ويقود براين جوزيف كالاهجان تدريب المنتخب الأمريكي في الفترة الحالية وساهم في صعود لنهائي دوري أمم كونكاكاف 2023 على حساب المكسيك.

ويستعد منتخب أمريكا لمواجهة كندا في نهائي دوري أمم كونكاكاف 2023 فجر الإثنين المقبل.

ومن ثم سيبدأ منتخب أبناء العام سام مشوارهم للدفاع عن لقب الكأس الذهبية 2023.

وقاد جريج منتخب الأسود الثلاثة للوصول لدور الـ 16 من كأس العالم 2022 وودع ضد هولندا ثم انتهى تعاقده بنهاية المشوار.

وخلال تلك الفترة ظهرت بعض المشاكل الشخصية التي صاحبت المدرب ومنها اتهامه بالاعتداء على زوجته منذ 30 عاما. (طالع التفاصيل)

وخضع المدرب لتحقيقات لمعرفة إذا كان سيتولى تدريب المنتخب مجددا أم لا حال ثبوت الاعتداء المتهم به حينها.