رامي ربيعة يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك

تحدث رامي ربيعة مدافع الأهلي عن عبارات زميله محمد مجدي أفشة التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تحدث عن مسألة تجديد تعاقده مع الأهلي وحقيقة انتقاله إلى الزمالك.

وقال ربيعة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أفشة هو الأكثر مرحا في الفريق. نسميه "الرجل الكبير" ونأخذ منه الحكمة. حين نشعر بالضيق هو من يمازحنا ويغير هذه الأجواء، ولكن في وقت التركيز هو يعرف جيدا قدر المسؤولية وكيف يتحدث مع اللاعبين، ولهذا يسجل حتى حين يكون بعيدا عن المشاركة".

وأضاف "دائما نتحدث مع الحارس مصطفى شوبير والمدرب مقتنع به، ونتحدث أيضا مع علي لطفي الذي لعب قبلها مباراة الترجي في مصر وكان الأمر صعبا عليه لأنه لم يلعب منذ فترة".

وأوضح "نتحدث مع الجميع ونقول لهم: الكل يجب أن يتحمل المسؤولية سواء يلعب أو لا، لأن الفرصة ستأتي في لحظة. من حق اللاعب أن يحزن لأنه لا يلعب، ولكن لا يجب أن يخرج من حالة الفرحة ببطولات الفريق لأنها تأتي للجميع وليس للاعب بعينه. رأفت خليل سجل هدفا في البطولة وتُحتسب له. لا أحد يذكر اسمه ولكنه سجل هدفا في البطولة وبعض الأساسيين لم يسجلوا".

وبسؤاله عن أهم مميزات المدرب مارسيل كولر قال: "شخصيته تسعى للفوز والانضباط في العمل. إذا ضحك مرة في التدريبات لا يضحك مرة أخرى ويطالبنا بالتركيز على ما نفعله. بعيدا عن الجانب الفني، لقد أضاف لنا في جزئية الانضباط والمسؤولية".

وأخيرا عن مسألة الانتقال إلى الزمالك قال ربيعة: "أنا في الأهلي منذ أن كان عمري 10 سنوات، وألعب في الفريق الأول منذ 13 عاما. لا توجد شروط ولن أتحدث قبل أن يتصل بي الأهلي ويرسل لي العقود لتوقيعها".

واختتم "حين يقضي شخص ما 3 أو 4 سنوات في مكان بعينه يقول: لقد بنيته. فما بالك بمن قضى 13 عاما؟ تحدثنا بالفعل عن التجديد ولكن توقفنا بسبب تلاحم المنافسات، وسأبقى في الأهلي بإذن الله".

وحقق رامي ربيعة بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في مسيرته، في 2012 و2013 و2020 و2021 و2023.