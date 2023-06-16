خبر في الجول – أحمد نادر السيد ينتظر تحديد وجهته المقبلة

ينتظر أحمد نادر السيد حارس الزمالك الشاب تحديد وجهته خلال الموسم المقبل.

ولعب احمد نادر السيد في صفوف فيزيلا البرتغالي خلال الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد نادر السيد أنهى فترة إعارته إلى فيزيلا البرتغالي.

الحارس الشاب سيناقش مستقبله خلال الفترة المقبلة سواء بالعودة لصفوف الزمالك أو الاستمرار في أوروبا.

أحمد نادر السيد وقع في يناير 2021 على عقود تواجده مع الزمالك لثلاثة مواسم مقبلة.

حارس مرمى الزمالك شارك مع فريق فيزيلا البرتغالي تحت 23 عاما خلال 12 مباراة واستقبلت شباكه 18 هدفا وحافظ عليها خلال 4 مباريات.

أحمد نادر السيد سبق وأن حصل على جائزة أفضل حارس في بطولة كأس العرب للشباب التي أقيمت في السعودية.

وشارك أحمد نادر في جميع مباريات البطولة مع الفراعنة، وسكنت شباكه 3 أهداف في المسابقة التي حصل عليها منتخب السعودية وحل منتخب مصر خلالها وصيفا.