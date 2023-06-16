تشكيل إنجلترا - أرنولد في وسط الملعب وبالقميص رقم 10 ضد مالطا في تصفيات يورو 2024

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 21:06

كتب : FilGoal

أرنولد - مدافع منتخب إنجلترا

يبدأ ترينت ألكسندر أرنولد في خط وسط منتخب إنجلترا ضد مالطا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024.

وسيرتدي ظهير أيمن ليفربول القميص رقم 10 مع منتخب الأسود الثلاثة.

ويعد جود بيلينجهام وجارد بوين ورحيم سترلينج وفيل فودين وجيسي لينجارد وماسون ماونت آخر من ارتدى القميص رقم 10 مع إنجلترا.

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وسبق وأن صرّح جاريث ساوثجيت المدير الفني للأسود الثلاثة عن إمكانية مشاركة أرنولد في الوسط قائلا: "إذا فعلنا ذلك لن نتوقع منه أداءً متكامل لأنه يحتاج للتعلم خاصة بدون كرة، هذه مساحة مختلفة في أرض الملعب".

ويتواجد هاري ماجواير في خط الدفاع ويقود الهداف التاريخي هاري كين خط الهجوم.

وجاء تشكيل الأسود الثلاثة:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كيران تريبير – هاري ماجواير – مارك جويهي – لوك شاو

الوسط: جوردان هندرسون – ديكلان رايس – ترينت ألكسندر أرنولد

الهجوم: بوكايو ساكا – هاري كين – جيمس ماديسون

ويتصدر الأسود الثلاثة الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين، فيما يتذيل مالطا الترتيب بدون نقاط من مباراتين أيضا.

وتضم المجموعة الثالثة كل من إيطاليا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية.

ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى نهائيات يورو 2024 والتي يحمل منتخب إيطاليا لقبها.

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