تشكيل فرنسا - حارس وصيف الدوري يحمي العرين.. وجريزمان يرافق ثنائي مدريد

أعلن ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه جبل طارق في الجولة الثالثة لتصفيات يورو 2024.

ويبدأ برايس سامبا حارس مرمى لانس وصيف الدوري الفرنسي، وذلك بعد اعتزال هوجو لوريس دوليا بنهاية كأس العالم 2022، وإصابة مايك مينيان حارس مرمى ميلان في تدريبات المنتخب.

ويتواجد مينيان على مقاعد البدلاء رفقة ألفونس أريولا حارس مرمى وست هام يونايتد.

فيما يتقاسم أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد خط الوسط مع ثنائي الغريم ريال مدريد أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا.

ويستمر أوليفييه جيرو مهاجم ميلان في مركزه المعتاد، يجاوره كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وكينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ.

وجاء تشكيل الديوك كالتالي:

حراسة المرمى: برايس سامبا

خط الدفاع: بنجامين بافار - ويسلي فوفانا - إبراهيما كوناتيه - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أنطوان جريزمان - أوريليان تشواميني - إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: كينجسلي كومان - أوليفييه جيرو - كيليان مبابي

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من انتصارين.

وفاز منتخب فرنسا على هولندا 4-0، ثم فاز على أيرلندا 1-0.

أما منتخب جبل طارق فيتذيل المجموعة بهزيمتين أمام اليونان وهولندا بنتيجة 3-0 لكل منهما.