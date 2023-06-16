فوزي لقجع يقود لجنة ملف المغرب لتنظيم كأس العالم 2030

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 20:44

كتب : FilGoal

فوزي لقجع - الصور من الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم

قرر محمد السادس ملك المغرب إسناد رئاسة اللجنة المكلفة بملف ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 إلى فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي).

وسبق وأن أعلن ملك المغرب في مارس الماضي عن قرار المغرب بالتقدم بملف تنظيم مشترك رفقة إسبانيا والبرتغال.

وقال محمد السادس في ذلك الوقت: "سيحمل هذا الترشيح المشترك الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي".

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وسبق للمغرب التقدم بطلب استضافة المونديال خمس مرات من قبل أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

ومن المقرر الإعلان عن الملف الفائز بحق تنظيم المونديال في اجتماع كونجرس فيفا في عام 2024.

وأشارت تقارير إلى أن التقارب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا الذي يبلغ ثمانية أميال فقط في أقرب نقطة بين البلدين سوف يساعد ذلك الملف على الحصول على أصوات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن رسميا في وقت سابق من اليوم تغيير نظام كأس العالم بداية من نسخة عام 2026 بجعله يقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

وأوضح بيان فيفا الرسمي أن نظام كأس العالم سيقام كالتالي:

مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

يتم تقسيم الـ48 فريقا على 12 مجموعة تضم كل منهم 4 فرق.

يتأهل أصحاب الصدارة والمركز الثاني بالإضافة لأفضل 8 من أصحاب المركز الثالث لدور الـ32.

وأكد فيفا أن ذلك النظام أفضل من إقامة البطولة بـ16 مجموعة تضم كل منها 3 منتخبات لضمان عدم حدوث تواطؤ، مع ضمان لعب كل منتخب 3 مباريات على الأقل مع توفير وقت راحة متوازن بين الفرق المتنافسة.

كما حدد فيفا موعد نهائي النسخة التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك حيث تقام المباراة يوم الأحد الموافق الـ19 من شهر يوليو 2026.

فوزي لقجع ملف المغرب لتنظيم كأس العالم المغرب
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